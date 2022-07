RAI – Meret rinnoverà a Dimaro: stabilite cifre e durata del contratto

Venerato ha poi proseguito sulla Rai: “Spalletti ha solo chiesto 2 portieri affidabili. Ma in partenza sarà Alex Meret il titolare. Il secondo non sarà un big tipo Kepa o Keylor Navas che vantano stipendi elevati per gli standard azzurri. Il club lavora su profili molto meno costosi (tipo Sirigu o Tatarusanu). Ma partendo da una certezza: Meret resta a Napoli e sarà il titolare in vista della prossima stagione”.