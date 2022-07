Solbakken-Napoli, il Bodo/Glimt frena: “Non venderemo nessuno prima di agosto”

CALCIOMERCATO NAPOLI. SOLBAKKEN-NAPOLI. Da diverse settimane sono tanti i rumors che avvicinano Ola Solbakken al calcio italiano. Dopo le voci di un doppio interessamento di Roma e Napoli, l’attaccante del Bodo/Glimt ha preso di petto la situazione, venendo in Italia, nella Capitale, per trattare il proprio futuro. Un doppio incontro è avvenuto sia con la Roma che con il Napoli: al momento gli azzurri sembrano essere passati in vantaggio. A rallentare la trattativa è l’allenatore dei norvegesi Kjetil Knutsen che, in un’intervista all’emittente norvegese Tv2, è stato chiaro: “Non venderemo nessuno prima del primo agosto“. Il motivo è legato al fatto che il Bodo è impegnato in questo mese nei preliminari di Champions League. Il Napoli sarà disposto ad aspettare Solbakken? Staremo a vedere.