Zoff sorpreso: “Perché il Napoli lo lascia partire? Non capisco”

CALCIOMERCATO NAPOLI. MERET NAPOLI. Il caso Meret ha agitato la mattinata del Napoli. Dino Zoff, ex dirigente sportivo, portiere ed allenatore, ha espresso il suo parere in un’intervista ai microfoni di 1 Station Radio: “Alex Meret? Per il ragazzo è importante restare in Serie A. Non capisco perché Empoli, ma l’importante è avere il posto sicuro. Se Ospina è andato via, non capisco perché il Napoli dovrebbe lasciarlo partire. Empoli piazza tranquilla? Per un portiere non c’è mai una piazza semplice, sono tutte calde, perché quello è un ruolo di responsabilità e rischi”.

Su Koulibaly: ““Koulibaly è Koulibaly, sta bene ovunque. Non credo sia lui a voler andare via, sta bene ed è un punto di riferimento. Ad ogni modo, ovunque andrà, farà bene. È un campione dentro e fuori il campo, ma il segno evidente lo lascia sul rettangolo di gioco”. Infine Zoff conclude su Pogba e Di Maria: “Con Pogba mi sembra un’ottima mossa. Su Di Maria non lo so, è un grande calciatore della nazionale argentina, viene dal Psg, ma ha comunque una certa età. L’importante è che la Juve ritorni a competere per lo scudetto nella prossima stagione”.