Chi è Wesley Gassova: il Napoli segue il giovane talento del Corinthians

Il Napoli segue Wesley Gassova del Corinthians. Giovane talento brasiliano, possibile alternativa a Kvaratskhelia. Clausola di 10 milioni di euro.

Il Napoli guarda al futuro del suo attacco e tra i profili seguiti spicca un giovane talento brasiliano che ha catturato l’attenzione del nuovo direttore sportivo Manna.

Il Napoli punta sul talento sudamericano

Con la probabile partenza di Victor Osimhen, la società azzurra sta esplorando il mercato sudamericano alla ricerca di nuovi rinforzi. Tra i nomi in cima alla lista c’è Wesley Gassova, attaccante del Corinthians.

Le parole di Conte sul mercato

Il nuovo allenatore Antonio Conte ha mantenuto un profilo basso riguardo alle voci di mercato: “In fase di mercato diventa sempre difficile parlare di nomi, basta dirlo e si alza il prezzo. C’è il nostro ds Manna che monitora tutta la situazione in Sud America, c’è qualche ragazzo interessante che si sta monitorando“.

Il profilo di Wesley Gassova

Gassova, classe 2005, è un attaccante esterno dotato di ottime qualità fisiche. Nonostante la giovane età, rappresenterebbe un investimento sia per il presente che per il futuro del Napoli. Le sue caratteristiche lo rendono più adatto come alternativa a Kvaratskhelia nel possibile 3-4-3 di Conte, piuttosto che come erede diretto di Osimhen.

Le prestazioni di Gassova

Nella stagione in corso, Gassova ha già messo a segno 4 gol tra Brasilerao, Copa Sudamericana e Copa do Brasil. Predilige giocare sulla fascia sinistra, ma può essere impiegato anche a destra o come seconda punta.

Il costo del cartellino

Il cartellino di Gassova ha un costo relativamente contenuto. Il suo contratto con il Corinthians, valido fino al 2027, includerebbe una clausola di 10 milioni di euro per i club europei.

La concorrenza per Gassova

Il Napoli non è l’unico club interessato a Gassova. Il talento brasiliano è seguito con attenzione anche dal Porto e piace molto in Inghilterra. Tuttavia, la società azzurra ha già inviato emissari in Brasile per valutarlo da vicino.

Il futuro dell’attacco del Napoli

Mentre Osimhen sembra destinato a partire, Conte ha ufficialmente confermato Kvaratskhelia. Anche Politano, Ngonge e Raspadori dovrebbero restare. Rimane da valutare la posizione di Simeone, che potrebbe chiedere la cessione per giocare con maggiore continuità. Lindstrom verrà probabilmente valutato in ritiro dal nuovo allenatore.

