Sorteggio calendario Serie A 2024/25: Data e orario in cui si conoscerà la nuova stagione

Sorteggio calendario Serie A 2024/25 il 4 luglio alle 12. Evento su canali Lega Serie A, Sky e DAZN. 20 squadre in attesa del nuovo campionato.

Le venti squadre di Serie A sono in attesa di conoscere il nuovo calendario, con il campionato al via ad agosto 2024.

Chiuso il campionato di Serie A 2023/2024 con la vittoria dell’Inter, i tifosi non vedono l’ora di conoscere il calendario della nuova annata 24/25 al via a metà agosto. A poco meno di un mese dalla conclusione del torneo, via ad un’altra stagione.

Venti squadre al via che conosceranno il proprio calendario nel corso dell’estate 2024, così da programmare l’intera annata tra il massimo campionato italiano, la Coppa Italia ed eventualmente la stagione europea per le squadre qualificate ai tre tornei continentali.

Dal Napoli di Antonio Conte al Como neopromosso dopo vent’anni, le squadre al via nel weekend del 16 e 17 agosto non vedono l’ora di conoscere il percorso fino alla primavera 2025, quando si concluderà la prossima stagione.

La data del calendario Serie A 2024/25

A poco più di un mese dalla nuova annata, dunque, le venti squadre potranno conoscere il proprio destino nelle 38 partite della Serie A 2024/2025.

La presentazione del nuovo calendario andrà in scena giovedì 4 luglio.

Orario ufficiale dell’evento di sorteggio del calendario Serie A 2024/25

La Lega di Serie A ha fissato alle ore 12.00 l’orario in cui le squadre di Serie A conosceranno il proprio calendario giovedì 4 luglio.

Regole e criteri del sorteggio Serie A

Non sono ancora stati comunicati i paletti per il sorteggio, ma come di consueto le squadre della stessa città dovranno alternarsi.

Nei primi turni potrebbero non essere possibili i big match, così come in determinati altri momenti della stagione 2024/2025.

Come seguire il sorteggio del calendario Serie A

Saranno Sky, DAZN e la Lega Serie A a trasmettere il sorteggio del calendario di Serie A 2024/2025.

Oltre alle due piattaforme che detengono i dirititti per il campionato, il sorteggio estivo sarà visibile gratuitamente attraverso i canali della Lega Serie A.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul sorteggio del calendario e le ultime notizie sulla Serie A 2024/25!