Champions League, Cesarano sicuro: “Se gioca come a Genova, il Napoli perde anche col Braga”

Stasera il Napoli affronta lo Sporting Braga nella prima stagionale di Champions League, con l’attesa del possibile debutto di Natan.

Il Napoli si prepara per una sfida di alto livello contro lo Sporting Braga in questa fase iniziale della stagione calcistica europea, e uno degli elementi più discussi è il possibile debutto di Natan, il giovane difensore brasiliano. Secondo indiscrezioni provenienti da Sky Sport, il mister Rudi Garcia sta seriamente valutando la possibilità di schierare Natan dal primo minuto in questa importante sfida di Champions League, accanto a Amir Rrahmani, contro la formazione portoghese.

Parlando di Natan e dell’approccio del Napoli, il giornalista Rino Cesarano ha condiviso alcune interessanti informazioni durante un’intervista con Canale 21: “La verità è che il Napoli ha effettivamente aspettato prima di puntare su Natan, considerandolo una scommessa. Inizialmente, il giovane brasiliano aveva dei fastidi al ginocchio, ma quando il titolare del Bragantino si è infortunato, il suo ritorno in campo è stato accelerato, costringendolo a giocare per intere tre partite di fila, prima di fermarsi nuovamente. In realtà, il Napoli stava cercando altre opzioni, ma la situazione ha fatto sì che Natan venisse inserito nella squadra.”

La grande incognita rimane il suo stato di forma attuale e come questo influenzerà l’equilibrio della squadra partenopea. Cesarano ha commentato: “Se gioca come a Genova, però, il Napoli perde anche col Braga. C’è polemica: l’impressione è che sia stato trascurato l’impegno con il Genoa per pensare alla coppa. Cosa succederà, allora, in caso di mancato risultato in Portogallo?”.