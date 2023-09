Braga-Napoli: Natan pronto per l’esordio in Champions League al fianco di Rrahmani

Il difensore brasiliano Natan sembra destinato a fare il suo debutto come titolare nella sfida Braga-Napoli.

Il difensore brasiliano Natan sembra destinato a fare il suo debutto come titolare nella sfida Braga-Napoli per quello che si preannuncia come il suo primo appuntamento ufficiale con la maglia azzurra, in coppia con Amir Rrahmani. Dopo aver superato le preoccupazioni legate al ginocchio, Natan è pronto a dimostrare il suo valore, il tutto dopo aver ottenuto la fiducia dell’allenatore Garcia.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche in Portogallo, con circa mille tifosi napoletani presenti a Braga, il Napoli è determinato a riscattarsi dopo quanto fatto vedere al Marassi di Genova. Per la squadra partenopea un solo imperativo: vincere.

Secondo le dichiarazioni del giornalista Massimo Ugolini a SKY Sport, la formazione del Napoli prevede alcune decisioni chiave. In difesa, Rrahmani farà coppia con il promettente Natan, che avrebbe già debuttato a Genova se non fosse stato per l’infortunio di Amir. Mario Rui avrà la preferenza su Olivera, mentre il centrocampo rimarrà invariato. Politano completerà il tridente d’attacco.