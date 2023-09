Braga-Napoli in Champions League: Come Seguire la Partita in Diretta TV e Streaming

Il Napoli affronta il Braga nella prima giornata del Girone C della Champions League 2023/2024. Scopri le formazioni, i canali TV e streaming.

CHAMPIONS LEAGUE – Con 7 punti in 4 partite di Serie A, il Napoli cerca di lasciarsi alle spalle un avvio di stagione incerto. Il Braga, d’altra parte, ha avuto un inizio altalenante nel suo campionato. Entrambe le squadre sono pronte per questa sfida europea che potrebbe definire il tono per il resto della loro stagione in Champions League

Il Debutto Europeo del Napoli

Il Napoli è pronto a debuttare nella Champions League 2023/2024, affrontando il Braga nella prima giornata del Girone C. Questo gruppo include anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l’Union Berlino, che si sfideranno nell’altra partita del girone.

Formazioni Probabili

Per il Napoli, l’allenatore Garcia sta valutando diverse opzioni, tra cui il possibile debutto di Natan e la scelta tra Olivera e Mario Rui per il ruolo di terzino sinistro. In attacco, Politano e Raspadori sono pronti a partire dal primo minuto.

Per il Braga, Abel Ruiz sarà il terminale offensivo, supportato da Djaló, Ricardo Horta e Bruma. In mediana, Carvalho e Al-Musrati sono i probabili titolari.

Orario e Luogo

La partita si svolgerà mercoledì 20 settembre 2023, alle ore 21:00, presso l’Estadio Municipal di Braga in Portogallo.

Come Seguire la Partita

In TV

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

In Streaming

Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su Sky Go, NOW e Mediaset Infinity.

Telecronisti

Massimo Marianella e Luca Marchegiani saranno i telecronisti per Sky, mentre Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi saranno alla guida della telecronaca per Mediaset.

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA-NAPOLI

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakatè, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Djaló, Ricardo Horta, Bruma; Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.