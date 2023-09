SKY Rivela: Natan Titolare e Cambi in Vista, Ecco la Probabile Formazione del Napoli a Braga

Secondo Sky Sport, il tecnico Rudi Garcia dovrebbe affidarsi al giovane Natan come partner di Rrahmani al centro della difesa nella sfida d’esordio del Napoli in Champions League sul campo del Braga.

CALCIO NAPOLI. Grande novità nell’undici che il tecnico del Napoli Rudi Garcia dovrebbe schierare martedì sera in Portogallo, nella gara d’esordio degli azzurri in Champions League contro il Braga.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il francese sarebbe infatti intenzionato a concedere una maglia da titolare al giovane difensore brasiliano Natan, che potrebbe così fare il proprio esordio ufficiale con la prima squadra dopo il lungo apprendistato in Primavera.

Il classe 2001 andrebbe a comporre la coppia centrale con Amir Rrahmani,. Una grande chance per mettersi in mostra in un palcoscenico prestigioso come la Champions per il talentuoso Natan, chiamato a non far rimpiangere il leader coreano.

Per il resto Garcia dovrebbe affidarsi ai titolarissimi: confermato il tridente Osimhen-Kvaratskhelia-Politano in attacco, mentre in mediana agiranno ancora Anguissa, Lobotka e Zielinski. Sulle fasce Di Lorenzo a destra e ballottaggio Mario Rui-Olivera a sinistra, con il portoghese favorito. Tra i pali Meret.

Il Napoli vuole iniziare col piede giusto la nuova avventura europea e punta a tornare dal Portogallo con un risultato positivo. Natan sogna un esordio da titolare da ricordare.

PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.