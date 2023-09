CorrSport: De Laurentiis osserva Garcia: il francese ha una settimana per scacciare i fantasmi

Rudi Garcia è finito sotto esame da parte di De Laurentiis: il patron azzurro si aspetta segnali di crescita nella sfida col Braga.

CALCIO NAPOLI. La panchina di Rudi Garcia al Napoli non è ancora del tutto salda. Dopo le ultime prestazioni poco convincenti degli azzurri, infatti, il tecnico francese è finito sotto la lente d’ingrandimento del patron Aurelio De Laurentiis, che si aspetta segnali importanti di crescita già a partire dalla sfida di Champions League di questa sera sul campo del Braga.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, De Laurentiis guarderà con estrema attenzione la prova della squadra in Portogallo, per capire se effettivamente i giocatori hanno assimilato le idee tattiche di Garcia. Il presidente vuole vedere sul campo i frutti del lavoro dell’allenatore transalpino, che finora non si è ancora vista in maniera netta.

L’obiettivo di Garcia in questa settimana è dunque quello di “addolcire” De Laurentiis, mostrando passi avanti dal punto di vista del gioco e del carattere. Un compito non facile, considerando anche che il patron azzurro non sarà presente a Braga per la sfida di Champions: è infatti rimasto a Napoli per partecipare al matrimonio del Rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito.

La gara in terra portoghese rappresenta un primo esame importante per Garcia, chiamato a scacciare i fantasmi che aleggiano minacciosi sulla sua panchina. In caso di nuova prestazione opaca, il francese rischierebbe davvero grosso.

Toccherà a lui trasmettere ai giocatori la giusta mentalità e dare un’identità di gioco alla squadra. Il tempo stringe e serve una svolta immediata per evitare un clamoroso ribaltone tecnico. De Laurentiis è stufo degli alibi e pretende risposte concrete.

Starà a Garcia dimostrare di essere l’uomo giusto per guidare il nuovo corso azzurro. La sfida di Champions League col Braga può essere l’occasione perfetta per dare un segnale forte all’ambiente e far ricredere uno scettico De Laurentiis. La panchina traballa, urge una prova di carattere per blindarla ed aprire un nuovo capitolo della storia napoletana.