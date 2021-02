Insigne a C’è posta per te. Il video completo della puntata che ha come protagonista il capitano del Napoli.

Lorenzo Insigne a C’è Posta per te ha fatto una meravigliosa sorpresa ad una splendida coppia di genitori. Insigne a C’è posta per te è stato protagonista di una storia di una famiglia colpita dal dolore.

Il figlio invita la madre e il padre al noto programma di Maria De Filippi per far loro un regalo. Nicola ha voluto chiedere perdono ai genitori per non essere riuscito a colmare il vuoto lasciato dalla morte della sorella e con l’aiuto di Lorenzo Insigne ha voluto sorprenderli.

Il grande dolore che hanno provato i genitori di Nicola è stata la perdita di loro figlia Patrizia colpita da una malattia incurabile.

In una lettera il giovane cerca di dar loro forza e ringraziarli, come si è tatuato sulla pelle “La fine non esiste” e questo e il messaggio che Nicola ha voluto mandare ai genitori.

Il regalo che il ragazzo ha voluto fare ai suoi genitori è stato quello di far conoscere Lorenzo Insigne, loro beniamino essendo tifosissimi del Napoli a differenza di Nicola che tifa Juventus.

C’È POSTA PER TE, INSIGNE SI COMMUOVE

Lorenzo Insigne durante il racconto di questa triste storia non ha mai smesso di piangere mostrando tutta la sua sensibilità.

Quando Insigne a C’è posta per te, scende dalla scalinata abbraccia subito la coppia e si complimenta con loro per il coraggio che hanno avuto. “Immagino il dolore che avete provato, sono anche io padre di due bambini e non posso neanche immaginare cosa voglia dire perdere un figlio“.

Poi cerca di smorzare la tensione dicendo a Nicola che deve convertire la sua fede calcistica e ironizza con lui.

Il regalo che Insigne fa ai genitori è la maglia del Napoli autografata, una cassetta di attrezzi nuovi per il suo lavoro da fabbro, un sacchetto con dei soldi che può aiutarli a superare le difficoltà economiche. Poi un bracciale simbolico che Insigne ha indossato quando il Napoli ha vinto la Coppa Italia proprio contro la Juventus.