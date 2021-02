Napoli-Benevento Live: 2-0 espulso Koulibaly

Napoli-Benevento Live del derby campano.

Al Diego Armando Maradona, va in scena il derby campano tra Napoli e Benevento, incontro della ventiquattresima giornata di Serie A.

NAPOLI-BENEVENTO SECONDO TEMPO

finisce la gara gli azzurri battono il Benevento e si rilanciano in campionato

85′ Esce Politano entra Hysaj. Terza sostituzione per il Napoli.

81′ 2° Giallo/Rosso Kalidou Koulibaly

66′ GOL! NAPOLI-Benevento 2-0! Rete di Politano. Cross calibrato dalla sinistra in area di rigore di Insigne per la deviazione sul secondo palo di Politano. L’esterno ex Inter trova il tocco vincente per il raddoppio partenopeo.

58′ AMMONITO Koulibaly.

58′ Traversone dalla fascia sinistra di Depaoli per l’inserimento aereo di Ionita. Il colpo di testa del giocatore moldavo viene neutralizzato da Meret.

55′ L. Insigne prova l’iniziativa in avanti. Hetemaj riesce a fermare il fantasista partenopeo prima che possa concludere dal limite dell’area di rigore.

53′ Punizione dalla trequarti destra di Politano. Il pallone si infrange sulla barriera giallorossa.

46′ Sostituzione Pasquale Schiattarella Roberto Insigne

45′ + 1′ Inizia il secondo tempo di NAPOLI-BENVENTO: 1-0. Riprende la partita. Una sostituzione nel Benevento.

Vedremo se nell’intervallo di gara, Gattuso ed Inzaghi decideranno di optare per qualche sostituzione. Soprattutto l’allenatore del Benevento potrebbe decidere di inserire qualcuno dei giocatori relegati inizialmente in panchina per cercare di ribaltare la partita.

Al Maradona, il Napoli è in vantaggio gtazie alla rete di Mertens. I partenopei hanno dominato il primo tempo mantenendo il pallino del gioco e riuscendo ad impensierire la difesa giallorossa in diverse occasioni. D’altra parte, la squadra di Inzaghi ha pensato solamente alla fase difensiva faticando a proporsi in avanti con continuità.

NAPOLI-BENEVENTO PRIMO TEMPO

45′ Fine primo tempo di NAPOLI-BENEVENTO: 1-0. All’Intervallo, Il Napoli è avanti grazie al gol di Mertens.

41′ Giropalla del Napoli. I partenopei cercano con insistenza il gol del raddoppio.

38′ GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Zielinski calcia dal limite dell’area di rigore trovando l’angolo basso della porta alla sinistra di Montipò. Abisso annulla il gol per la posizione di fuorgioco di Mertens che posizionato in traiettoria del tiro del belga oscurava la visione dell’azione dell’estremo difensore del Benevento.

36′ Il Benevento è una delle due squadre contro cui Mertens ha una media gol superiore ad una rete a partita nel massimo campionato italiano (cinque reti in quattro sfide).

34′ GOL! NAPOLI-Benevento 1-0! Rete di Mertens. Cross dalla fascia sinistra in area di Ghoulam per l’inserimento sul secondo palo di Mertens. Il giocatore belga è lesto a deviare in rete la palla vagante in area di rigore.

32′ Punizione dalla fascia destra in area di Insigne per Mertens. Monripò controlla senza alcun problema il colpo di testa del giocatore belga del Napoli.

25′ Calcio d’angolo dalla sinistra in area di Insigne. Montipò, in traiettoria, respinge il cross del trequartista partenopeo.

23′ Mertens prova la conclusione da posizione defilata. Il pallone sorvola di poco la traversa.

21′ Conclusione dalla distanza di Insigne. Barba si oppone e respinge il tiro del fantasista partenopeo.

19′ Punizione dalla fascia destra sul secondo palo di Ghoulam. Montipò smanaccia oltre la linea di fondo campo.

16′ Caprari prova a saltare Di Lorenzo sulla fascia sinistra. Il laterale azzurro chiude l’esterno giallorosso.

14′ Fabian Ruiz prova la conclusione dalla distanza. Montipò controlla senza difficoltà la palla.

12′ Cross dalla sinistra in area di Insigne. Montipò esce e fa suo il pallone.

9′ Punizione dalla fascia sinistra in area di Ghoulam. Montipò esce e anticipa gli attaccanti azzurri.

6′ Azione insistita del Napoli in attacco. Il Benevento si difende attentamente nella sua metà campo.

4′ Gli ospiti cercano di gestire le iniziative offensive degli ospiti. La squadra di Inzaghi è tutta nella sua metà campo.

1′ Comincia bene il Napoli, aggressivi gli uomini di Gattuso

Inizia il primo tempo di NAPOLI-BENEVENTO. Dirige la gara l’arbitro Rosario Abisso della sezione AIA di Palermo.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Benevento

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, L. Insigne.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula.

LIVE NAPOLI-BENEVENTO

La squadra di Gennaro Gattuso, dopo la sconfitta esterna contro l’Atalanta, affronta il Benevento di Filippo Inzaghi.

I partenopei, attualmente al settimo posto, vogliono conquistare i tre punti per agganciare la Lazio in classifica, sconfitta dal Bologna.

I giallorossi, dopo i tre pareggi consecutivi contro Sampdoria, Bologna e Roma, cercano la vittoria che manca dalla partita contro il Cagliari della sedicesima giornata.

Gennaro Gattuso, si affida per l’occasione ad un 4-3-3 nel quale sono Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Ghoulam a completare la linea difensiva davanti a Meret.

Bakayoko sarà il perno del centrocampo ai fianchi del quale agiranno da interni Fabian Ruiz e Zielinski mentre in attacco sarà Mertens a guidare un tridente completato da Politano ed Insigne.