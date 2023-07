Castel di Sangro, Napoli inaugura il ritiro abruzzese con il primo allenamento: Osimhen acclamato dalla folla

Primo allenamento per il Napoli di Rudi Garcia giunto oggi a Castel di Sangro. Grande accoglienza per Osimhen.

Castel di Sangro, 28 luglio 2023 – Il Napoli è finalmente giunto a Castel di Sangro per la seconda fase del ritiro precampionato, con l’entusiasmo esploso alle stelle tra i tifosi azzurri presenti allo Stadio Teofilo Patini. I giocatori hanno subito dato il via al primo allenamento, acclamati e spinti dai numerosi sostenitori accorsi a sostenere la squadra di Rudi Garcia. In particolare, è stato il bomber nigeriano Victor Osimhen a ricevere, come di consueto, una super calorosa accoglienza dalla folla.

“Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”, hanno cantato i tifosi in coro, dimostrando tutto il loro supporto alla squadra. Osimhen ha risposto con entusiasmo ai saluti e ai ringraziamenti, mostrandosi come nella sua migliore forma, proprio come già accaduto a Dimaro Folgarida, con il sorriso stampato sul volto.

E’ bene notare come nelle scorse settimane sono circolate voci riguardanti un possibile addio del giocatore. Al momento, però, sembrano esserci poche preoccupazioni riguardo a questo aspetto. Osimhen e il presidente Aurelio De Laurentiis, tramite il suo agente, hanno raggiunto un accordo, aprendo la strada a un nuovo contratto che dovrebbe estendersi fino a giugno del 2027. I tifosi attendono con ansia il tanto atteso tweet di Aurelio De Laurentiis per ufficializzare la notizia.