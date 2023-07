Osimhen-Napoli, rinnovo monstre. Spunta una mossa incredibile di De Laurentiis

Victor Osimhen sarebbe vicino al rinnovo con il Napoli: i dettagli sull’ingaggio, la clausola rescissoria e i diritti d’immagine.

Calciomercato Napoli. Victor Osimhen sarebbe vicino a rinnovare il suo contratto con il Napoli. La punta, arrivata in azzurro nel 2020, sarebbe pronta a prolungare l’accordo per una o due stagioni in più.

Rinnovo Napoli-Osimhen, clausola da 150-160 milioni

Stando alle indiscrezioni, il nuovo stipendio di Osimhen sarà di circa 7 milioni di euro, con l’inserimento di bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Rimane da definire l’importo della clausola rescissoria, con il Napoli che spingerebbe per fissarla tra i 150 e i 160 milioni di euro. L’entourage del giocatore preferirebbe una cifra più bassa.

Diritti d’immagine: svolta in vista

Novità importante anche sul fronte diritti d’immagine. Il Napoli, da sempre molto rigido su questo aspetto, sarebbe disposto a concedere a Osimhen condizioni favorevoli, permettendogli di monetizzare al meglio il contratto con Nike. Una mossa incredibile ed inaspettata di Aurelio de Laurentiis che potrebbe essere determinante per la chiusura della trattativa.

Il Napoli, ha sempre avuto una politica piuttosto restrittiva sui diritti d’immagine, gli aveva già permesso di monetizzare liberamente da questo accordo preesistente rispetto al passaggio dal Lille. Essendo aumentato il suo valore, ora può ambire ad una soluzione ancora più remunerativa e la società campione d’Italia sembra intenzionata a concedergli condizioni favorevoli da questo punto di vista, compiendo un’eccezione importante rispetto alla politica di retaggio cinematografico adottata dal presidente.

Se confermato, il rinnovo di Osimhen rappresenterebbe un vero e proprio colpo di mercato per il Napoli. Il nigeriano è ormai un punto fermo della squadra di Spalletti e la sua permanenza sarebbe fondamentale nella corsa scudetto anche per la prossima stagione. I tifosi azzurri possono sorridere.