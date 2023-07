SportItalia: “In serie A è arrivato il nuovo Kvaratskhelia. Farà divertire i tifosi”

SportItalia esalta il nuovo acquisto del Milan, Samuel Chukwueze, paragonandolo alla stella geogiana del Napoli Kvaratskhelia.

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI. C’è aria di tempesta in casa Inter e un vento di cambiamento soffia su Milano. A dirlo non siamo noi, ma il noto giornalista sportivo Mimmo Cugini nel corso della sua partecipazione a SportItaliaMercato.

Sul fronte nerazzurro, le cose non sembrano andare per il verso giusto. Con Lukaku ormai un ricordo, l’Inter deve decidere chi indosserà le scarpe – pesanti – dell’attaccante belga. Per Cugini, la mancanza di un’idea chiara è un problema: “A me piace molto Balogun, molto giovane e ha fatto bene in Francia. Morata non garantisce tanti gol ma fa giocare bene la squadra“. E aggiunge, in tono preoccupato, che l’Inter è meno forte di quanto non fosse nella scorsa stagione.

Ma non tutto è grigio nel panorama calcistico italiano. Cugini sembra molto entusiasta del nuovo acquisto del Milan, Samuel Chukwueze: “Secondo me Chukwueze sarà il nuovo Kvaratskhelia. Avrà un grande impatto sulla Serie A, sono sicuro che farà divertire un po’ tutti i tifosi“.

La palla, quindi, passa ai direttori sportivi dei club. Come si muoveranno nel calciomercato estivo? Chi indosserà la maglia nerazzurra? E riuscirà Chukwueze a stupire come previsto da Cugini? Restate sintonizzati per scoprire come si sviluppa questo affascinante calciomercato estivo