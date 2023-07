Chukwueze: “Al Milan grazie a Osimhen, mi ha consigliato lui. Sapete cosa mi ha detto?”

Il nuovo acquisto del Milan Samuel Chukwueze rivela che l’attaccante del Napoli Victor Osimhen lo ha convinto a scegliere i rossoneri.

Samuel Chukwueze, nuovo acquisto del Milan, ha svelato di aver ricevuto un consiglio decisivo da Victor Osimhen per accettare la corte dei rossoneri. Intervistato dai canali ufficiali del club, l’esterno nigeriano ha dichiarato:

“L’ultima volta che ci siamo sentiti Osimhen mi ha detto: ‘Samuel, il Milan è un bellissimo club. Il miglior club. Non esitare a firmare con loro. Sono fantastici, hanno delle ottime persone e i tifosi sono stupendi’. Gli ho chiesto di dirmi di più a riguardo, di come ci si senta a giocare contro di loro: mi ha detto che i tifosi rossoneri sono incredibili, sono pazzi per il calcio. Nessun problema, gli ho risposto: ‘Spero che tu sappia che ti batterò’. Mi ha detto: ‘Vedremo come andrà’. È veramente un bravo ragazzo. Ha avuto un ruolo importante nel farmi venire al Milan, perché mi ha detto che dovevo venire in Italia”.

Chukwueze arriva dal Villarreal reduce da una stagione positiva con 5 gol e 5 assist in 27 presenze. Numeri che lo candidano ad essere un possibile crack al fantacalcio nella prossima Serie A. L’esterno nigeriano può essere un buon colpo nelle aste estive per rinforzare le fasce del tridente rossonero.