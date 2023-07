Graziani: ‘Inter, Milan e Juve, attenzione al Napoli! a Dimaro ho visto una cosa incredibile'”

L’ex campione del mondo Francesco Graziani difende il Napoli dalle critiche sul mercato e avverte le sue rivali di Serie A: “Il Napoli è la squadra più forte e ha meno necessità di cambiare”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nonostante le critiche sul suo presunto immobilismo sul mercato estivo, l’ex campione del mondo Francesco Graziani sostiene che il Napoli rimane una forza formidabile nella Serie A. Durante la sua apparizione a Microfono Aperto, un programma radiofonico di Radio Sportiva, Graziani ha inviato un messaggio diretto alle rivali del Napoli, Inter, Juventus e Milan.

“Ho visto il Napoli a Dimaro nel corso dei vari allenamenti e sono rimasto estasiato dagli azzurri. Il pallone circolava a una velocità altissima e con grande qualità,” ha dichiarato Graziani, sottolineando la sua impressione positiva della squadra partenopea.

Le sue parole sembrano destinare a essere un avvertimento per le squadre che possono aver sottovalutato il Napoli a causa della sua relativa tranquillità nel mercato estivo: “State attenti alla compagine di Rudi Garcia. Non pensate che il presunto immobilismo della società azzurra possa essere un handicap per i partenopei.”

Graziani, che ha vinto il Campionato del Mondo con l’Italia nel 1982, ha lodato il Napoli per la sua performance nella scorsa stagione e sostiene che la squadra ha “meno necessità di cambiare” rispetto alle altre. Le sue parole costituiscono un’importante difesa del Napoli, mettendo in evidenza l’importanza della stabilità e della coerenza del team, piuttosto che delle mosse audaci sul mercato.

Con la nuova stagione alle porte, Graziani ritiene che il Napoli possa ancora una volta essere la forza dominante in Serie A, indipendentemente dal suo approccio conservativo nel mercato estivo. Graziani avvisa Juventus, Inter e Milan a non sottovalutare la squadra di Rudi Garcia.