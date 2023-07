Sportitalia – Mavropanos in Pole per Sostituire Kim: Le cifre

Il Napoli ha gli occhi puntati su Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda come possibile sostituto per Kim Min-Jae. Lo riferisce Alfredo Pedullà.

Calciomercato Napoli. A quanto pare, il Napoli sta guardando verso la Bundesliga per trovare il sostituto di Kim Min-Jae. Ecco che spunta il nome di Konstantinos Mavropanos. Questo gigante greco dello Stoccarda, alto 195 centimetri, sta facendo girare la testa ai dirigenti del Napoli, secondo quanto riporta l’esperto di calcio Alfredo Pedullà.

Mavropanos, che compirà 26 anni a dicembre, è salito rapidamente nella lista dei desideri del Napoli. “Ci sono contatti fitti in corso, il profilo piace molto,” scrive Pedullà sul suo sito. Una quotazione di circa 25 milioni d’euro potrebbe sembrare un prezzo elevato, ma quando si tratta di rimpiazzare un pilastro della difesa come Kim, ogni centesimo vale.

L’uomo dietro questa mossa sembra essere il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, famoso per il suo fiuto nel trovare talenti di calibro internazionale. Mavropanos potrebbe rappresentare il tassello perfetto per la difesa del Napoli, che punta a riconfermarsi tra le squadre di vertice della Serie A.

Però, come ci ricorda Pedullà, non si escludono altre opzioni. Ma il fatto che Mavropanos sia così in alto nella lista suggerisce che il Napoli potrebbe essere pronto a fare il grande passo. Gli appassionati azzurri potrebbero presto vedere un nuovo gigante a difendere la loro porta. Prepariamoci a tifare per un nuovo idolo!