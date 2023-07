Napoli-Danso, Garcia prova a sbloccare la trattativa: telefonata al giocatore: «Vieni a Napoli»

Il tecnico del Napoli Garcia ha telefonato a Danso per convincerlo a trasferirsi in azzurro. Il giocatore apre alla cessione.

Calciomercato Napoli. Il Napoli non molla Kevin Danso come primo obiettivo per sostituire Kim Min-jae. Secondo quanto riporta il giornalista Giovanni Scotto su Il Roma, l’allenatore Rudi Garcia avrebbe tentato un approccio diretto con il difensore austriaco per convincerlo a spingere per il trasferimento in azzurro.

Danso è da tempo in cima alla lista del Napoli, che lo ritiene il profilo ideale per completare il reparto arretrato. Tuttavia, la trattativa stenta a decollare a causa della resistenza del Lens, proprietario del cartellino. Inoltre, il giocatore sembra attratto dall’interesse di club come Lipsia e Lione.

Per questo Garcia avrebbe effettuato una telefonata esplorativa col calciatore, per ribadirgli l’apprezzamento del Napoli e l’importanza che rivestirebbe nel progetto tecnico. Un tentativo per ammorbidire la sua posizione e convincerlo a spingere per la cessione.

Danso avrebbe aperto alla possibilità, pur senza forzare con il Lens. A questo punto la palla passa al Napoli, che dovrà presentare un’offerta ufficiale intorno ai 25-30 milioni per accontentare i francesi. Con il via libera del giocatore, l’affare potrebbe sbloccarsi in favore degli azzurri.

La strategia di mercato del Napoli punta molto su Danso come rinforzo ideale per la difesa. Garcia spera che la telefonata possa essere decisiva per dare una scossa alla trattativa e regalargli il primo obiettivo per il reparto arretrato.