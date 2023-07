Lazio, Sarri non molla Zielinski e Mario Rui: Anche Hysaj chiama gli ex compagni

Sarri continua a sognare Zielinski e Mario Ruino nostante i rinnovi vicini. Scambi di messaggi con Hysaj per convincerli.

Calciomercato Napoli. La Lazio e Maurizio Sarri non avrebbero ancora perso le speranze di portare nella capitale Piotr Zielinski e Mario Rui. Secondo Repubblica, nonostante i rinnovi vicini col Napoli, il tecnico laziale coltiverebbe ancora il sogno di allenare nuovamente i due azzurri.

In particolare, ci sarebbero stati contatti e scambi di messaggi tra Hysaj, terzino biancoceleste ed ex Napoli, e i due obiettivi di mercato. L’albanese starebbe provando a convincere i suoi ex compagni a trasferirsi a Roma.

Sarri punta forte su Zielinski, che non ha ancora firmato il prolungamento con gli azzurri, e Mario Rui, altro fedelissimo ai tempi del Napoli. Entrambi sarebbero ritenuti pedine perfette per alzare il livello della Lazio.

Nonostante l’ottimismo di Sarri, la strada sembra in salita vista la volontà del Napoli di blindare i due con il rinnovo del contratto. La Lazio però non molla e continuerà il pressing fino all’ultimo, sperando in un clamoroso doppio colpo dal club partenopeo.