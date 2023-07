A Londra spunta un murale per Maradona: pace fatta con gli inglesi? – VIDEO

A Londra è stato realizzato un murale dedicato a Diego Armando Maradona con la maglia del Napoli, a simboleggiare la pace tra l’Argentina e l’Inghilterra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’artista israeliano Benzi Brofman ha realizzato a Londra un murale raffigurante Diego Armando Maradona con la maglia del Napoli. L’opera si trova nel quartiere di Bricklane, nella zona est della capitale inglese, sulla facciata della sede del Napoli Fan Club UK.

Il dipinto ritrae il Pibe de Oro con la casacca azzurra e il tricolore italiano, accanto allo stemma del Napoli. Un’immagine simbolica, che sembra voler suggellare la pace tra l’Argentina e l’Inghilterra dopo la storica rivalità con Maradona.

Rivalità nata ai Mondiali del 1986, quando l’argentino realizzò ai quarti la discussa doppietta che eliminò gli inglesi: il gol di mano passato alla storia come “La mano de Dios” e la straordinaria serpentina da centrocampo ribattezzata “Il gol del secolo”. Da allora il rapporto tra Maradona e il popolo inglese non fu più lo stesso.

Questo murale a Londra, nel segno dell’amore per il calcio e per il campione argentino, sembra voler mettere definitivamente da parte antichi rancori. Un gesto dal grande valore simbolico, con Maradona che idealmente abbraccia gli inglesi stringendo in mano la bandiera dell’Argentina.