Cucci: “Napoli, prendi Bonucci come sostituto di Kim, darebbe utilissimo”

Calciomercato Napoli. Il noto giornalista sportivo Italo Cucci ha lanciato una proposta audace nel mercato calcistico italiano: portare Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, al Napoli per sostituire Kim Min-Jae. Un’idea che ha sicuramente attirato l’attenzione, soprattutto data la rivalità tra i due club.

In risposta a una lettera di un lettore pubblicata nella sua rubrica “Post” sul Corriere dello Sport, Cucci ha espresso la sua visione contraria ai “moralisti” del calcio, coloro che condannano i calciatori che passano da un club rivale a un altro, o che scelgono di trasferirsi in Arabia per ingaggi lucrosi.

“Dopo i clamorosi ‘tradimenti’, se fossi nel Napoli – che ha bisogno di rafforzare la difesa dopo l’addio di Kim – mi prenderei Bonucci. Perché lo ritengo ancora utilissimo. E per vedere la faccia che farebbero certi sapientoni televisivi,” ha dichiarato il giornalista.

Cucci, tuttavia, sembra ignorare il rapporto burrascoso tra Bonucci e la tifoseria napoletana. Il difensore, negli anni, ha spesso sollevato polemiche, creando un clima di antipatia con la piazza partenopea. Inoltre, c’è chi sostiene che un giocatore di calibro come Kim non possa essere sostituito da un calciatore, come Bonucci, che sembra essere sul viale del tramonto.

Sebbene le parole di Cucci possano suonare provocatorie, hanno il merito di aprire una discussione interessante sulle dinamiche del calciomercato e sulle scelte che i club devono affrontare in vista della prossima stagione.