Osimhen Rinnova con Napoli: L’Emozionante Commento di Alvino

Victor Osimhen ha firmato il rinnovo con il Napoli. Il giornalista Carlo Alvino ha commentato con entusiasmo la notizia su Twitter.

Calciomercato Napoli. Il rinnovo del contratto di Osimhen con il Napoli ha scatenato l’entusiasmo del noto giornalista Carlo Alvino.

Rinnovo Osimhen, l’esultanza social di Carlo Alvino

Grande entusiasmo a Napoli per la notizia del rinnovo di Victor Osimhen con gli azzurri. La firma dell’attaccante nigeriano, è stata accolta con giubilo dai tifosi partenopei. Tra i più felici per l’operazione c’è Carlo Alvino, giornalista da sempre vicino alle vicende del club.

Alvino elogia De Laurentiis per il colpo Osimhen

Alvino ha twittato tutta la sua soddisfazione per il rinnovo di Osimhen: “Dimostra le formidabili capacità persuasive di De Laurentiis”. Effettivamente, convincere un talento come il nigeriano a restare non era affatto scontato.

Osimhen al centro del progetto tecnico azzurro

Ora Osimhen sarà la stella del Napoli che verrà, il terminale offensivo su cui costruire le fortune future. L’obiettivo dichiarato è vincere altri scudetti e fare strada in Europa. Insomma, un gran colpo di mercato da parte di De Laurentiis.

Alvino ha colto nel segno. Il rinnovo di Osimhen con il Napoli mostra non solo la forza economica del club azzurro, ma anche l’abilità negoziale di De Laurentiis. E con una clausola rescissoria ancora fissata a un’altissima cifra di 160 milioni, è chiaro che Osimhen è qui per restare.

Osimhen sarà la punta di lancia del nuovo progetto Napoli, guidato dal mister Rudi Garcia. Non c’è dubbio che i tifosi aspettano on ansia di vedere i frutti di questo rinnovo contrattuale nella prossima stagione. E una cosa è certa: l’obiettivo è riconquistare lo scudetto e fare una grande impressione in Europa.

Quindi, come dice Alvino, “Forza Napoli Sempre!” E voi, cosa ne pensate di questo rinnovo? Fateci sapere nei commenti sulle nostre pagine social!