Napoli, De Laurentiis: “Vi prometto un importante annuncio per il 12 agosto”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha promesso un annuncio importante il 12 agosto, durante la presentazione della squadra a Dimaro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, ha preso il centro della scena durante l’evento di presentazione della squadra a Dimaro, rivelando il prolungamento del contratto di Di Lorenzo, il capitano della squadra.

Durante la serata tradizionale di presentazione della squadra in Val di Sole, De Laurentiis ha annunciato l’estensione del contratto del capitano. La squadra, dopo una settimana di allenamenti intensivi in Trentino, ha salito il palco per un caloroso benvenuto dai tifosi, con la notizia del rinnovo del contratto come punto culminante. Tra tutti i giocatori, Victor Osimhen ha ricevuto l’applauso più caloroso, chiudendo la presentazione che era stata aperta da Rudi Garcia.

De Laurentiis promette un annuncio importante il 12 agosto

De Laurentiis, salendo sul palco, ha fatto una serie di annunci significativi. Il presidente del Napoli ha dichiarato: “Ringrazio i tifosi per essere venuti in gran numero per onorare questa maglia. Non prestate attenzione ai media, stiamo lavorando per voi. Oggi abbiamo rinnovato il contratto del nostro capitano Di Lorenzo fino al 2029. Continueremo i rinnovi e vedremo chi ama veramente Napoli e chi aspira a giocare altrove. Sono felice di aver avuto l’intuizione e, entro 9 giorni, di aver trovato il nostro nuovo allenatore”.

“Durante il nostro intenso periodo di preparazione a Castel di Sangro, la squadra sarà definitivamente pronta. Verso il 12 agosto, potremmo essere in grado di dirvi dove pensiamo di poter arrivare il prossimo anno. Abbiamo ancora una squadra in evoluzione, grazie anche al lavoro di Garcia e del team di preparatori atletici“.

Al termine della cerimonia, Andrea Lazzaroni, il sindaco di Dimaro, ha preso la parola: “Grazie, questo è il ritiro più bello di sempre perché ci siete voi tifosi, grazie per il sostegno, abbiamo lavorato duramente. Forza Napoli, siamo anche noi Campioni d’Italia”.