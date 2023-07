Presentazione SSC Napoli 2023/24, ADL spiazza tutti e annuncia: “Rinnovo Di Lorenzo fino al 2029”

A Dimaro la presentazione ufficiale della SSC Napoli 2023/24 con un annuncio speciale da parte di Aurelio De Laurentiis riguardo Di Lorenzo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli ha ufficialmente inaugurato la stagione 2023-2024 presentandosi nella pittoresca località di Dimaro, dove centinaia di tifosi hanno accolto con grande entusiasmo la squadra azzurra.

La piazza di Dimaro si è animata di emozionanti festeggiamenti durante la presentazione ufficiale del Napoli per la stagione 2023-2024. I sostenitori partenopei si sono radunati per cantare e applaudire la loro squadra del cuore. L’evento è stato condotto dal noto presentatore Decibel Bellini, che ha saputo creare il giusto clima di festa.

Uno dei momenti più attesi della serata è stato l’arrivo sul palco di Rudi Garcia, il tecnico francese, accolto dai fragorosi applausi del pubblico. Garcia ha ringraziato i tifosi per il loro costante supporto e ha sottolineato la loro gioia: “Sin dal mio arrivo qui, sono stato colpito dalla felicità dei tifosi. Grazie per i vostri cori e per il vostro sostegno”.

La presentazione dei membri dello staff tecnico è stata seguita da quella dei calciatori del Napoli. I portieri Contini, Gollini e Meret sono stati accolti da calorosi applausi, mentre i difensori Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Ostigard, Obaretin, Zanoli e Olivera hanno ricevuto l’incitamento dei tifosi.

Il centrocampo è stato rappresentato da calciatori come Anguissa, Demme, Elmas, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Coli Saco, Zedadka e Zielinski, mentre gli attaccanti Lozano, Politano, Raspadori, Simeone e Zerbin hanno ricevuto un caloroso benvenuto.

Un momento particolarmente emozionante è stato quando Kvaratskhelia è stato chiamato sul palco, suscitando un vero e proprio delirio tra i tifosi. Poi, il momento più atteso, è arrivato con l’ingresso di Osimhen, accolto da un fragoroso boato di approvazione.

L’ultimo a salire sul palco è stato il capitano Giovanni Di Lorenzo, il quale ha ricevuto un caloroso tributo dai tifosi che lo hanno acclamato per il suo impegno e la dedizione alla maglia azzurra.

Durante l’evento, il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato un’importante novità riguardante Di Lorenzo: il capitano ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2029. De Laurentiis ha colto l’occasione per ringraziare i tifosi per la loro numerosa presenza e per l’affetto dimostrato alla squadra. Ha anche sottolineato che il club sta lavorando per soddisfare le aspettative dei sostenitori e ha invitato tutti a non prestare troppa attenzione alle voci della stampa, riaffermando l’impegno del Napoli nel raggiungere grandi traguardi nella prossima stagione.