Napoli a Castel di Sangro: Garcia si affiderà ad una Novità Tattica nelle prossime amichevoli

Il ritiro estivo del Napoli sta diventando una vera e propria “fucina di idee” in vista della prossima stagione calcistica.

Oggi ha preso il via il ritiro della SSC Napoli a Castel di Sangro, e il giornalista e inviato di Sky Sport, Francesco Modugno, ha fornito aggiornamenti in esclusiva ai microfoni di Marte Sport Live, su Radio Marte, raccontando le novità e l’entusiasmo che circonda la squadra.

Con il sole che scalda l’Abruzzo, il Napoli si prepara a immergersi nella routine intensa del ritiro estivo. “Il caldo qui è molto intenso, con temperature che superano abbondantemente i 30 gradi – ha riferito Modugno – ma il cuore di Castel di Sangro batte per il Napoli, con la città addobbata a festa e i tifosi entusiasti che si preparano ad assistere alle partite e agli allenamenti.”

Tra le novità tattiche che il Napoli sta esplorando nelle amichevoli in programma, spicca l’idea di utilizzare Raspadori sulla fascia destra con maggiore frequenza. Un’idea al vaglio, ma senza dubbio intrigante, come ha spiegato il giornalista: “Raspadori largo a destra? E’ un’idea al vaglio, ed è anche intrigante. Anche il mercato, da quella parte lì, può portarti a fare delle scelte. Raspadori non è propriamente un esterno, non fa tipicamente la fascia, si accentra. Con lui in quella posizione, si andrà quasi a disegnare un 4-3-2-1. Con l’ex Sassuolo in campo, puoi avere soluzioni differenti. Il ritiro è un laboratorio permanente, serve anche a trovare novità e soluzioni di questo tipo”.

La fase del ritiro estivo è un momento cruciale per le squadre di calcio, poiché consente di perfezionare le tattiche, testare nuovi schemi e consentire ai giocatori di sviluppare la migliore forma fisica in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

