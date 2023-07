Mercato Napoli, Ceccarini: “Un nome a sorpresa aggiuntosi nelle ultime ore”

Il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, nella trasmissione Marte Sport Live, si è soffermato sul mercato del Napoli.

Un primo argomento trattato è stato il rinnovo del contratto di Osimhen, un aspetto che offre sicurezza alla squadra campana. Secondo Ceccarini, i contatti per il prolungamento del contratto sono stati positivi, segnando progressi significativi. C’è ancora incertezza riguardo al mercato internazionale, con nomi come Harry Kane e Kylian Mbappè che potrebbero ancora cambiare squadra, dando inizio a un effetto domino per quanto riguarda gli attaccanti. Tutto rimarrà potenziale finché non ci saranno accordi ufficiali, ma nel frattempo i progressi con il Napoli sono considerati concreti.

Spostando l’attenzione sul centrocampo, Ceccarini ha fatto notare che si attendeva qualche novità riguardo a un difensore. Al momento, la lotta per la sostituzione di Kim è intensa, con tre o quattro profili che meritano attenzione. Danso e Kilman sono da tenere sotto controllo, così come Sutalo, che sembra essere particolarmente apprezzato.

“Serve un centrocampista? Mi aspettavo già oggi qualche novità sul difensore. Chi è il favorito per sostituire Kim? E’ una bella lotta: tre o quattro profili meritano attenzione. Danso va tenuto sotto controllo, Kilman idem . Sutalo piace molto e c’è sempre Scalvini. Un altro molto interessante è Mavropanos, aggiuntosi nelle ultime ore a sorpresa. Su questo ragazzo si ragiona: potrebbe essere una soluzione per la quale accelerare a breve”.