Kvaratskhelia arriva a Castel di Sangro con la valigia “magica”: la battuta di un tifoso è virale

Kvaratskhelia arrivato a Castel di Sangro con una valigia ‘magica’: le aspettative dei tifosi azzurri sono alte per la nuova stagione.

L’atteso ritiro precampionato del Napoli è iniziato con grande entusiasmo a Castel di Sangro. Tra i giocatori più acclamati dalla tifoseria partenopea spicca l’esterno georgiano che ha fatto breccia nel cuore dei napoletani in pochissimo tempo, Khvicha Kvaratskelia, amato e venerato come un vero e proprio idolo dai sostenitori azzurri.

La squadra ha recentemente raggiunto la località abruzzese, come annunciato ufficialmente attraverso i canali social del club. Tra le immagini condivise, una ha particolarmente colpito i tifosi, quella di Kvaratskelia mentre si presentava con il suo caratteristico trolley e una valigia a mano. La scena non è sfuggita all’occhio ironico di uno dei tifosi azzurri, che ha commentato scherzosamente: “Ed ecco a voi il noto prestigiatore georgiano, all’interno del baule ci sono anche i suoi collaboratori per i suoi numeri sensazionali”.

C’è grande entusiasmo tra i tifosi locali, la passione per il Napoli non conosce confini. I sostenitori attendono con fervore aggiornamenti sul calciomercato, soprattutto riguardo all’arrivo del possibile erede di Kim e al tanto desiderato rinnovo di Victor Osimhen. C’è piena fiducia sul fatto che la squadra guidata da Rudi Garcia sarà comunque competitiva e determinata a difendere il titolo di campione d’Italia.