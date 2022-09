Cassano: “La Nazionale non convoca il miglior attaccante italiano”

“Non ha la testa? Per me non avere la testa vuol dire sperperare, drogarsi. Fare una vita di m****. E non è il suo caso. Se si può riprendere? Devi mettere in preventivo che una volta a settimana ti manda a quel paese. Io fossi la Fiorentina lo prenderei adesso. In Italia se ti mettono un’etichetta non te la tolgono di più” prosegue Fantantonio.

Infine Cassano chiude con una stoccata a Zaniolo: “Nuova stella della Nazionale italiana? Chi? Che giocatore è? E’ un fuoriclasse? Se lui è un fuoriclasse Luis Sal (il conduttore) è come Beckham. Chiesa mi piace, ma l’Italia ha vinto gli Europei con Pessina: capisci? Abbiamo avuto c**o. Gli unici giocatori decenti ora in Nazionale sono Donnarumma e Chiesa”.