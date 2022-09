Orsi: “Osimhen ha dei limiti, Simeone e Raspadori sono più imprevedibili”

“Simeone e Raspadori sono elementi più imprevedibili anche perché meno strutturati. L’ex Sassuolo nelle ultime due gare in nazionale ha segnato due gol come centravanti”: conclude l’ex portiere.

Poi è intervenuto anche Sebino Nela: “Il Napoli per me può vincere il campionato. Dobbiamo fare una valutazione sul numero di squadre che possono ambire al successo finale. L’anno scorso e in passato ho sempre sentito dare la colpa agli allenatori per il mancato raggiungimento della vittoria. Ma non può essere questa la ragione. Negli anni scorsi la Juventus, che ha vinto la Serie A per quasi dieci anni di fila, ha portato a casa tanti successi per 1-0 mentre chi arrivava secondo come Roma e Napoli perdevano o pareggiavano le partite sporche”.