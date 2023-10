Cassano: “Il presidente è stato osceno, quell’allenatore si mise in ginocchio per non perdere il posto”

L’ex calciatore Antonio Cassano si è scagliato contro il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, dopo la querelle con Nicola.

In una puntata della Bobo TV, l’ex calciatore Antonio Cassano ha sollevato un polverone nel mondo calcistico italiano, puntando il dito contro l’atteggiamento discutibile del presidente della Salernitana, Nicola Iervolino.

Cassano si è sfogato durante la trasmissione ospitata sul canale Twitch di Christian Vieri, esprimendo il suo disgusto per l’allontanamento ingiustificato di un allenatore che, a suo dire, stava portando avanti un vero miracolo con la squadra. La Salernitana aveva ritrovato la strada, eppure l’allenatore è stato destituito dall’incarico, una mossa che Cassano ha definito “orribile”.

Secondo Cassano, il presidente Iervolino ha dimostrato un comportamento osceno nei confronti di Nicola, mettendo in dubbio le sue capacità e sacrifici.

“Iervolino ha avuto un comportamento orribile nei confronti di Nicola. In una squadra che è a più dieci dalla zona retrocessione sollevi dall’incarico l’allenatore che stava facendo bene. Con quella squadra stava facendo già un miracolo. Ma cosa pensava Iervolino? Di arrivare nelle prime sei con quella rosa? Ripeto il comportamento del presidente è stato osceno”. “La vergogna non è solo della Salernitana ma anche di un allenatore che non conosco e del quale mi hanno sempre parlato tutti bene anche come uomo. Una lettera senza dignità di Nicola dove quasi quasi si mette in ginocchio per non perdere il posto”.