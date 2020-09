Calciomercato – Maksimovic può partire, due club chiedono il difensore

Il Mattino fa il punto sul calciomercato del Napoli, Nikola Maksimovic potrebbe lasciare il club azzurro: lo cercano Inter e West Ham.

Nikola Maksimovic resta sul mercato lo cerca due club di Serie A e Premier League, la notizia viene lanciata da Il Mattino. “Per Maksimovic interesse del West Ham e dell’Inter, il difensore serbo è in scadenza 2021 e potrebbe essere lui del reparto arretrato a partire. Il Napoli lavora intanto sulla cessione di Milik. E poi su quelle di Ounas e Llorente. Il ds Giuntoli è impegnato su queste operazioni in uscita. E c’è sempre da tenere monitorata la situazione Koulibaly, potrebbe muoversi il Psg anche se finora non è arrivata nessuna offerta“.

Al momento il Napoli è alle prese con la vicenda coronavirus, ma inevitabilmente Cristiano Giuntoli continua a lavorare sul mercato. Ci sono ancora molti nodi da sciogliere ed il ds è convinto che molte delle problematiche si potranno risolvere in questa settimana. Il 5 ottobre il calciomercato termina e quindi bisognerà affrettarsi per fare affari in entrata ed in uscita. Al Napoli al momento serve un centrocampista, un incontrista che possa avere caratteristiche diverse rispetto a quelli in rosa. In uscita ci sono da sistemare diversi calciatori, ma il calciomercato europeo è quasi paralizzato. Anche i grandi club fanno fatica a fare grossi investimenti.

Se Maksimovic dovesse veramente essere ceduto a Inter o West Ham allora il Napoli dovrebbe correre ai ripari per cercare un sostituto. Si parla ancora di Sokratis che potrebbe liberarsi a parametro zero. L’accordo con il giocatore c’è già, quindi questa operazione si potrebbe fare anche in questa settimana. E’ ovvio che più passano i giorni e più diventa complicato riuscire a trovare alternative in caso di cessioni importanti. Inoltre il serbo è uno di quelli che viene maggiormente utilizzato da Gattuso che potrebbe schierarlo anche contro la Juve.