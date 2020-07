Calciomercato – “In Italia nessuno può permettersi l’ingaggio di Cavani”

Calciomercato con il nome di Edinson Cavani avvicinato a Juventus e Roma, ma secondo Rino Foschi nessuno può permettersi “il suo ingaggio”.

Quello della crisi finanziaria post covid dovrà essere ancora di più il mercato delle idee brillanti, chi riesce a centrare il colpo giusto ad un prezzo basso farà ancora di più il botto. Il Napoli sta investendo tanto puntando su un calciatore di prospettiva come Osimhen, mentre altre società vogliono andare ‘sull’usato garantito’ come Edinson Cavani, calciatore stratosferico che viaggia verso i 34 anni.

In Italia Cavani piace a Juventus e Roma ma secondo Rino Foschi, che parla ad As in Serie A nessuna squadra può permettersi di pagare i 12 milioni di euro a stagione che chiede l’uruguaiano. L’ex attaccante del Napoli al momento è senza contratto ed aspetta ancora la proposta giusta: chiede un biennale e sia i bianconeri che i giallorossi ci hanno fatto un pensiero, ma la strada è veramente molto complicata, dato che la società capitolino non è al meglio dal punto di vista finanziario mentre gli Agnelli hanno già ingaggi molto onerosi in rosa. Anche per questo la Juventus sta puntando con decisione Milik che piace anche alla Roma, ma bianconeri sono in netto vantaggio sulle concorrenti all’attaccante polacco. In ogni caso Cavani aspetta la chiamata giusta mentre dalla Mls arrivano proposte più che allettanti, ma l’uruguaiano vorrebbe giocare ancora in un campionato europeo.