Fedele sentenzia: “Napoli ma dove vai? Al massimo è da sesto posto”

Enrico Fedele opinionista ed agente di calciatori è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul Napoli ed il futuro della squadra.

Arriva come una scure la sentenza di Enrico Fedele sul futuro del Napoli, secondo l’opinionista agli azzurri manca personalità perché ad esempio non ha un calciatore alla “Lucas Leiva che ha una personalità enorme“. Negli ultimi dieci anni il Napoli ha “rappresentato l’anti-Juve è vero” dice Fedele che puntualizza: “Io per otto anno ho fatto dodici scale in dieci secondi, ora però di secondi ce ne metto quindici. Questo perché non ho più la forza di un tempo e non solo lo stesso“.

Fedele a Radio Marte riporta questo paragone con il Napoli: “La squadra ha talento, ma cosa succede col passare degli anni. Io non credo che possa arrivare nelle prime quattro. Più ottimisticamente può arrivare tra la quinta e la sesta posizione“. Secondo Fedele il Napoli deve correre ai ripari perché in questa stagione farà al massimo “settanta gol ma ne avrà subiti cinquanta” mentre nelle altre ne aveva fatti molti di più. Per risolvere il problema del gol la SSCN sta ingaggiando Osimhen, altro calciatore che è stato bocciato da Enrico Fedele, così come era avvenuto anche per Fabian Ruiz.