Calciomercato – “Il Napoli monitora Jerome Boateng”

Il Napoli su Jerome Boateng. Il calciatore si svincola dal Bayern Monaco ed a 32 anni rappresenta sicuaramente un profilo importante su cui poter puntare se si vuole portare esperienza in difesa. Il Napoli che può perdere Kalidou Koulibaly, sta pensando anche Jerome Boateng, come confermano a Canale 21.

Durante la trasmissione condotta da Umberto Chiariello si è aperto a questa prospettiva di mercato, che se non è mancato un attacco durissimo a Gennaro Gattuso. In ogni caso l’interesse del Napoli per Boateng e profili come D’Ambrosio, calciatori con un’età superiore rispetto a quelli a cui guarda solitamente De Laurentiis, fa capire che forse si sta avviando una sorta di cambio di mentalità. Su Boateng c’è grande interesse anche di parte di altri club, con Josè Mouringho che vorrebbe portarlo alla Roma.

Sempre a Canale 21 fanno sapere che l’obiettivi primario del Napoli per la difesa è Marcos Senesi, ma Boateng resta nel mirino degli azzurri. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta pensando alla cessione di Koulibaly, ma anche a quella di Manolas. Il greco non ha convinto fino in fondo. Se qualcuno vuole comprare Manolas, il Napoli non si oppone ma il suo ingaggio da 4,5 milioni di euro lo rende difficilmente piazzabile.