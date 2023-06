Calaio: “Allenatore Napoli, sapete chi sogna da sempre De Laurentiis?”

Emanuele Calaiò, ex calciatore e attuale dirigente sportivo, rivela il pallino di De Laurentiis per la panchina del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’incertezza ruota attorno alla nomina del prossimo allenatore del Napoli. Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli e attuale dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fornire una prospettiva interna su questa scelta cruciale per la squadra.

“Sapete chi è sempre stato il pallino di De Laurentiis? Roberto Mancini,” ha dichiarato Calaiò, aprendo un dialogo riguardo le possibili opzioni per il nuovo allenatore. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha una decisione importante da prendere, con le considerazioni che vanno dal modulo di gioco all’ingaggio dell’allenatore.

Questo è un periodo di riflessione intensa per la squadra, dato che la nuova stagione è alle porte. “È un peccato che, a margine di una stagione come quella appena conclusasi, ci siano tante incertezze,” ha continuato Calaiò. “Tra meno di un mese la squadra parte per il ritiro e servirebbe una programmazione precisa e lungimirante“.

Il dirigente sportivo ha poi discusso delle opzioni alternative per la squadra, incluso l’argentino Simeone. “Il Napoli e Napoli sono entrati nel cuore dell’argentino,” ha affermato Calaiò, sottolineando l’importanza di avere due giocatori top per ogni ruolo per garantire un futuro competitivo ad altissimi livelli per la squadra.

Tuttavia, con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che suggerisce che ‘Il Mancio’ non lascerà il suo attuale ruolo con gli Azzurri, la strada per la decisione finale può essere ancora lunga. Il futuro del Napoli è sospeso, ma con le rivelazioni di Calaiò, i tifosi possono essere certi che il club sta esplorando tutte le opzioni possibili.