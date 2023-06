De Laurentiis: “Nuovo allenatore? il Napoli è in buone mani. Faremo un bel campionato”

Aurelio De Laurentiis, ai microfoni del TG 2 parla dell’arrivo del nuovo allenatore del Napoli e suscita speranze tra i tifosi per il campionato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di rompere il silenzio e di commentare le recenti voci che circolano sul possibile nuovo allenatore del club partenopeo. Durante una trasmissione speciale del Tg2 dedicata a Silvio Berlusconi, De Laurentiis ha rivelato con orgoglio: “Il nuovo allenatore? Il Napoli è sempre in buone mani. Bisogna stare sereni e tranquilli. Faremo un bel campionato.”

Le parole del presidente del Napoli hanno immediatamente suscitato speranze tra i tifosi azzurri e in tutto il mondo del calcio italiano. Quest’ultima uscita di De Laurentiis arriva in un momento di grande attesa e curiosità, in cui l’identità del prossimo allenatore della squadra azzurra rimane avvolta nel mistero.

Inoltre, De Laurentiis ha espresso il suo desiderio di lavorare con il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, per sviluppare programmi di calcio nelle scuole elementari e medie. “Voglio che i nostri ragazzi si appassionino nuovamente a questo gioco che è il più popolare e antico del mondo”, ha affermato il presidente. “I giovani oggi sono eternamente connessi con i loro smartphone e non sono capaci di seguire una partita per 90 minuti. La ritengono lunga, noiosa e poco spettacolare“.

Nel corso della stessa intervista, De Laurentiis ha reso omaggio a Silvio Berlusconi. “L’ho sempre visto come un imprenditore con la I maiuscola. A un certo punto è dovuto scendere in campo per difendere ciò che ha creato. Tutto ciò che ha fatto prima, guidato dal suo intuito, per me è prioritario rispetto a quello che è venuto dopo“.

Mentre il Napoli attende con impazienza l’arrivo del suo nuovo allenatore, le parole rassicuranti di De Laurentiis sembrano indicare che ci saranno momenti entusiasmanti in arrivo per la squadra azzurra e per tutto il calcio italiano.