Pietro Lo Monaco suggerisce un tecnico al Napoli

L’ex direttore sportivo del Catania, Pietro Lo Monaco, discute i potenziali allenatori futuri per il Napoli e mette in discussione le decisioni della società.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel corso della trasmissione radiofonica “1 Football Club”, condotta da Luca Cerchione su 1 Station Radio, Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo del Catania, ha offerto la sua opinione sulla situazione attuale del Napoli. Tra le opzioni discusse, Lo Monaco ha citato Galtier, Garcia, Fonseca e Paulo Sousa, ma ha espresso la sua preferenza per un allenatore italiano, come Viola, Zanetti, Dionisi o Aquilani. Ha inoltre menzionato Montella come un potenziale successore ideale di Spalletti.

Qualcuno ha detto che il prossimo allenatore del Napoli sarà un perdente che non avrà nulla da perdere, cosa ne pensa?

“Tutto l’atteggiamento ed il modo di comportarsi di chi gestisce il Napoli induce a pensare cose del genere. La conferenza stampa ultima, dove si è dissacrato il ruolo anche di Giuntoli (che invece ha giocato un ruolo importante) la dice lunga su quel che è il pensiero reale della società, mancando anche di rispetto alla figura del direttore sportivo.

È un ruolo che non si limita alla scelta dei giocatori, ma un professionista che cura il rapporto tra club e giocatori, con l’allenatore, che tutela i calciatori ed il tecnico. Andare a limitarlo ad un ruolo da niente è un grave errore.

Tutto l’atteggiamento ed il modo di comportarsi di chi gestisce il Napoli induce a pensare cose del genere“, ha detto Lo Monaco, riferendosi alle critiche sulla scelta del prossimo allenatore del Napoli.

Lo Monaco ha rifiutato l’idea di Mou come allenatore del Napoli, citando tensioni passate e sostenendo che “Mourinho con De Laurentiis non potrebbe mai andare d’accordo”. Ha, inoltre, minimizzato l’idea che Marcelo Gallardo, attualmente al River Plate, potrebbe essere il profilo ideale, affermando: “Definire vincente l’allenatore del River mi pare eccessivo, in Argentina vincono sempre Boca e River Plate, tranne qualche epodica eccezione. Gallardo è un sei, un sei più…“.

L’ex direttore sportivo ha sottolineato l’importanza della continuità, insistendo che “il Napoli ha bisogno di un tecnico che possa garantire continuità per quanto fatto quest’anno, consentendo lavoro sul campo e valorizzazione dei singoli”.

Rimane da vedere se la dirigenza del Napoli prenderà in considerazione le parole di Pietro Lo Monaco. La scelta del nuovo allenatore sarà cruciale per determinare il futuro del club, con la speranza di mantenere la squadra competitiva e di continuare il successo recente sotto la guida di Spalletti.