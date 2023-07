Caiazza: “L’agente di Osimhen a Dimaro, ecco il vero motivo”

Caiazza commenta la presenza dell’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, nel ritiro del Napoli a Dimaro.

Calciomercato Napoli. Il futuro di Victor Osimhen al Napoli sembra pendere in bilico, alimentando le discussioni tra i tifosi del club partenopeo. L’incertezza si è intensificata con l’arrivo del suo agente, Roberto Calenda, al ritiro pre-stagionale del Napoli a Dimaro. Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha offerto il suo insight sulla situazione durante un’intervista con Canale 8.

La questione centrale riguarda il rinnovo del contratto di Osimhen con il Napoli. La società è attivamente impegnata nel cercare un accordo con il nigeriano e, secondo le voci, Osimhen è incline ad accettare. Nonostante ciò, le trattative contrattuali rimangono in sospeso e questo ha portato Calenda a raggiungere Dimaro per discutere di persona la situazione.

“Osimhen vuole tranquillità. Se deve rimanere, vuole essere sereno allenandosi con la consapevolezza di restare o se ci sono i presupposti anche veloci di andare via. Per questo Calenda, il suo agente, è qui a Dimaro. Osimhen è determinante e se non hai serenità non segni. Spero si trovi quanto prima una soluzione”, ha dichiarato Caiazza.

Le parole di Caiazza evidenziano il delicato equilibrio tra le esigenze del calciatore e quelle del club. Il futuro di Osimhen potrebbe avere un impatto significativo sul Napoli, sia in termini sportivi che economici, quindi il ritiro di Dimaro potrebbe essere un luogo cruciale per le sorti del talento nigeriano. Gli sviluppi nei prossimi giorni saranno cruciali per stabilire se Osimhen resterà a Napoli o cercherà nuove opportunità altrove.