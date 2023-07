Futuro Osimhen, Alvino: “Avete visto quella foto? Tutto aveva in testa tranne che…” – FOTO

L’espressione di Osimhen dice tutto. A soffermarsi sulla foto che ritrae il nigeriano e sul suo futuro è stato anche Carlo Alvino.

A Napoli, molti si stanno chiedendo cosa riserverà il destino all’attaccante Victor Osimhen. Mentre alcuni sono convinti che possa lasciare il club, attirato dalle offerte che potrebbero presto arrivare sul tavolo di Aurelio De Laurentiis, molti altri credono che Osimhen rimarrà nella città partenopea per almeno un’altra stagione. Il nuovo allenatore azzurro, Rudi Garcia, farebbe di tutto per trattenerlo, certo che possa replicare e, forse, migliorare le sue prestazioni dell’ultima annata calcistica.

A dirci qualcosa sul futuro di Osimhen è anche un’immagine condivisa dalla SSC Napoli durante il ritiro di Dimaro, in cui il nigeriano mostra un sorriso radioso sul volto, visibilmente emozionato dall’ovazione tributatagli dai tifosi del Napoli. L’atteggiamento dell’attaccante riflette quello di un giocatore impaziente di scendere in campo e difendere i colori azzurri, non certo di qualcuno che desidera andarsene.

A commentare quanto detto è intervenuto anche il giornalista Carlo Alvino che ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, direttamente da Dimaro, ha detto: “La volontà del Napoli è chiara ed evidente sul futuro di Osimhen. Ma anche la sua è evidente. Ho visto una foto eloquente, quella postata sui social dal Napoli con Osimhen super sorridente e felice. Tutto aveva in testa tranne che pensieri di chi deve abbandonare questo viaggio in maglia azzurra. Io vado per sensazioni e le mie sono positive, sono moderatamente ottimista su questa questione”.

La foto in questione è la seguente: