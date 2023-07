Dimaro, Garcia colloquio con Osimhen

Victor Osimhen è arrivato a Dimaro, nel campo di Carciato l’attaccante del Napoli si è trattenuto a pèarlare con Rudi Garcia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è arrivato a Dimaro, in Val di Sole, martedì per iniziare la sua preparazione pre-stagionale con il resto della squadra. Guidato dal nuovo allenatore Rudi Garcia, Osimhen ha iniziato subito ad allenarsi, mettendo in pratica le prime indicazioni fornite dal tecnico.

In questo primo incontro, ci sono stati numerosi momenti di dialogo tra l’attaccante nigeriano e Garcia. Il tecnico del Napoli, impaziente di lavorare con Osimhen, ha avuto l’opportunità di fornire i primi consigli al suo attaccante. L’arrivo di Osimhen è stato accolto con entusiasmo dai tifosi presenti sulle tribune dello stadio di Carciato.

La mattina seguente, Osimhen ha iniziato a lavorare intensamente con i suoi compagni di squadra, tra cui Khvicha Kvaratskhelia, un altro giocatore molto atteso in Val di Sole. Secondo il report ufficiale del Napoli sulla seduta mattutina, altri giocatori, tra cui Hirving Lozano, André-Frank Zambo Anguissa e Giovanni Simeone, hanno lavorato con il gruppo dei nazionali. Folorunsho e Gaetano hanno svolto lavoro in piscina, Pierluigi Gollini in palestra, mentre Paweł Zieliński ha avuto un programma di allenamento personalizzato in campo.

Il Napoli ha dato il via all’era Rudi Garcia. L’allenatore francese ha deciso di adottare un sistema di gioco 4-3-3 come base di partenza, con il potenziale di adattarsi ad altri moduli durante la stagione. Questo annuncio arriva con l’arrivo di Victor Osimhen e Piotr Zielinski al ritiro pre-stagionale a Dimaro.

Osimhen, conosciuto per la sua capacità di segnare gol in qualsiasi situazione, e Zielinski, noto per le sue doti tecniche e tattiche, sono considerati pezzi fondamentali per il successo del Napoli nella prossima stagione. La loro presenza e la loro influenza saranno cruciali per il nuovo sistema di gioco di Garcia.