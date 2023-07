Gollini: ‘Vincere a Napoli è speciale, ora voglio convincere Garcia'”

Nel suo incontro con i tifosi, il portiere del Napoli, Pierluigi Gollini, parla della sua ambizione di essere titolare, del suo amore per la città di Napoli e della sua voglia di vincere di nuovo lo scudetto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Pierluigi Gollini, il portiere del Napoli, ha mostrato grande entusiasmo e determinazione nel suo incontro con i tifosi nel corso dell’evento a Dimaro 2023. Durante l’evento, ha parlato del suo desiderio di vincere, dell’amore per la città di Napoli e della sana competizione con il collega Alex Meret.

Gollini ha espresso la sua gioia nel vincere lo scudetto, definendolo un “sogno unico e indimenticabile”, in particolare farlo a Napoli, una città che descrive come “speciale”. Il portiere ha anche rivelato la sua personalità e il suo approccio alla pressione dei rigori, descrivendoli come momenti di “esaltazione” piuttosto che di stress.

La città di Napoli, con la sua vivacità, musica, arte e passione per il calcio, risuona con la personalità di Gollini. Afferma che “vincere qui non è come altrove” e elogia il supporto incondizionato dei tifosi, definendolo “la benzina” per la squadra.

Riguardo alla sua carriera, Gollini ha rivelato che ha iniziato a giocare a calcio come difensore alla Spal, prima di passare a portiere all’età di 11 o 12 anni. Per l’anno a venire, è determinato a mettere l’allenatore Rudi Garcia “nelle condizioni migliori per lavorare al massimo” e spera di poter regalare altre gioie ai tifosi.

Su una nota di competizione sana, Gollini accoglie la sfida con il collega portiere Alex Meret. Afferma che “Cercherò di dimostrare al mister che devo giocare io”, sottolineando allo stesso tempo l’importanza di lavorare insieme per il bene della squadra.

In conclusione, Gollini ha offerto un consiglio a chiunque sogni di diventare un calciatore professionista: “Nella vita per giocare a calcio serve la fortuna di avere un talento. Bisogna fare sacrifici, lottare e non mollare mai”. Con questa determinazione e dedizione, sembra che Gollini sia pronto per affrontare qualsiasi sfida gli si presenti nella prossima stagione.