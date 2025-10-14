Bustarella per la federazione argentina: Lautaro deve tornare subito a Milano | Rintracciato un messaggio di Marotta
Ci sono sempre stati problemi tra club e nazionali per le convocazioni e i rientri. Questo caso fa discutere.
Il rapporto tra club e nazionali è da sempre un terreno di tensione, soprattutto quando si parla di convocazioni. Ogni pausa per le rappresentative porta con sé polemiche, malumori e preoccupazioni. Le società, che investono milioni sui propri giocatori, temono infortuni o sovraccarichi di lavoro durante le partite internazionali. Le nazionali, invece, rivendicano il diritto di avere a disposizione i migliori talenti, considerandolo un onore e un dovere per il calciatore.
Le situazioni più critiche si verificano nei periodi di calendario più intensi, quando i giocatori tornano stanchi o acciaccati. Gli allenatori di club spesso lamentano che i propri atleti vengano impiegati anche in partite poco rilevanti, mentre le federazioni rispondono che ogni convocazione serve alla crescita del gruppo e alla costruzione del futuro. La mancanza di dialogo reale alimenta il conflitto, rendendo ogni sosta motivo di tensione.
A complicare le cose ci sono le diverse normative e i tempi di recupero. Le società si trovano a dover gestire giocatori reduci da viaggi intercontinentali o da partite in condizioni climatiche estreme. Il rischio è che, al ritorno, non siano in grado di garantire le stesse prestazioni con i club.
Serve maggiore collaborazione tra le parti, magari attraverso regole condivise e un calendario più equilibrato. Solo così si potrà evitare che le pause per le nazionali diventino un incubo per gli allenatori e una fonte di scontro continuo nel mondo del calcio.
Lautaro rientra in ritardo
Brutte notizie per l’Inter e per Christian Chivu: Lautaro Martínez tornerà più tardi del previsto dagli impegni con la nazionale argentina. Il motivo è una busta di comunicazione recapitata alla Federazione argentina che informa, per ragioni di sicurezza, del rinvio della sfida tra Argentina e Porto Rico a Chicago, posticipata di un giorno.
Questo imprevisto riduce al minimo i tempi di recupero del capitano nerazzurro, che avrà soltanto due giorni per preparare il big match contro la Roma. La sua presenza dal primo minuto, quindi, è in forte dubbio.
Pressioni possibili
Secondo alcune indiscrezioni, Giuseppe Marotta potrebbe tentare di fare pressioni sulla federazione argentina per favorire un rientro anticipato del suo attaccante, anche se un intervento diretto appare complesso. Nel frattempo, Chivu valuta le alternative. L’infortunio di Thuram e il ritardo di Lautaro potrebbero aprire le porte alla prima maglia da titolare per Francesco Pio Esposito, in coppia con Bonny. Una soluzione inedita ma inevitabile, dettata dalle circostanze e dalle emergenze di formazione.
L’Inter, dunque, si trova a dover gestire ancora una volta le conseguenze dei viaggi internazionali, con il rischio di arrivare alla sfida con la Roma priva del suo leader offensivo e capitano.