14 Ottobre 2025

Bustarella per la federazione argentina: Lautaro deve tornare subito a Milano | Rintracciato un messaggio di Marotta

Marco Fanfani 14 Ottobre 2025
Bustarella per la federazione argentina: Lautaro deve tornare subito a Milano | Rintracciato un messaggio di Marotta

Lautaro Martinez LaPresse Napolipiu

Ci sono sempre stati problemi tra club e nazionali per le convocazioni e i rientri. Questo caso fa discutere.

Il rapporto tra club e nazionali è da sempre un terreno di tensione, soprattutto quando si parla di convocazioni. Ogni pausa per le rappresentative porta con sé polemiche, malumori e preoccupazioni. Le società, che investono milioni sui propri giocatori, temono infortuni o sovraccarichi di lavoro durante le partite internazionali. Le nazionali, invece, rivendicano il diritto di avere a disposizione i migliori talenti, considerandolo un onore e un dovere per il calciatore.

Le situazioni più critiche si verificano nei periodi di calendario più intensi, quando i giocatori tornano stanchi o acciaccati. Gli allenatori di club spesso lamentano che i propri atleti vengano impiegati anche in partite poco rilevanti, mentre le federazioni rispondono che ogni convocazione serve alla crescita del gruppo e alla costruzione del futuro. La mancanza di dialogo reale alimenta il conflitto, rendendo ogni sosta motivo di tensione.

A complicare le cose ci sono le diverse normative e i tempi di recupero. Le società si trovano a dover gestire giocatori reduci da viaggi intercontinentali o da partite in condizioni climatiche estreme. Il rischio è che, al ritorno, non siano in grado di garantire le stesse prestazioni con i club.

Serve maggiore collaborazione tra le parti, magari attraverso regole condivise e un calendario più equilibrato. Solo così si potrà evitare che le pause per le nazionali diventino un incubo per gli allenatori e una fonte di scontro continuo nel mondo del calcio.

Lautaro rientra in ritardo

Brutte notizie per l’Inter e per Christian Chivu: Lautaro Martínez tornerà più tardi del previsto dagli impegni con la nazionale argentina. Il motivo è una busta di comunicazione recapitata alla Federazione argentina che informa, per ragioni di sicurezza, del rinvio della sfida tra Argentina e Porto Rico a Chicago, posticipata di un giorno.

Questo imprevisto riduce al minimo i tempi di recupero del capitano nerazzurro, che avrà soltanto due giorni per preparare il big match contro la Roma. La sua presenza dal primo minuto, quindi, è in forte dubbio.

Lautaro (ilbianconero.com) – napolipiu
Lautaro (ilbianconero.com) – napolipiu

Pressioni possibili

Secondo alcune indiscrezioni, Giuseppe Marotta potrebbe tentare di fare pressioni sulla federazione argentina per favorire un rientro anticipato del suo attaccante, anche se un intervento diretto appare complesso. Nel frattempo, Chivu valuta le alternative. L’infortunio di Thuram e il ritardo di Lautaro potrebbero aprire le porte alla prima maglia da titolare per Francesco Pio Esposito, in coppia con Bonny. Una soluzione inedita ma inevitabile, dettata dalle circostanze e dalle emergenze di formazione.

L’Inter, dunque, si trova a dover gestire ancora una volta le conseguenze dei viaggi internazionali, con il rischio di arrivare alla sfida con la Roma priva del suo leader offensivo e capitano.

Altro

hamilton-facebook-napolipiu.com

Le nostre strade si separano qui: addio ufficiale alla Ferrari a fine stagione | Tutta la commozione di Hamilton

Marco Fanfani 14 Ottobre 2025
Antonella Clerici-Focusicilia.it-napolipiu.com

È scoppiato l’amore: Antonella Clerici con il calciatore del Napoli | Paparazzati in gran segreto

Lorenzo Gulotta 14 Ottobre 2025
Sinner (larepubblica) - napolipiu

Sinner va in terapia: chiesto l’aiuto di uno psicologo | È moralmente a pezzi

Lorenzo Gulotta 13 Ottobre 2025
Fast Food Napoli-grandenapoli-napolipiu.com

McDonald’s napoletano: se mangi qui non andrai più dall’originale | Hanno anche lo schermo per le ordinazioni

Lorenzo Gulotta 13 Ottobre 2025
Gattuso

Mister sto male per amore, lasciami a casa: Gattuso non lo ha convocato | L’infortunio è solo una copertura

Marco Fanfani 13 Ottobre 2025
Lautaro Martinez LaPresse Napolipiu

Ormai il rapporto è lacerato: Lautaro-Inter, È FINITA | Marotta gli fa il foglio di via

Marco Fanfani 13 Ottobre 2025

Ultimissime

Lautaro Martinez LaPresse Napolipiu

Bustarella per la federazione argentina: Lautaro deve tornare subito a Milano | Rintracciato un messaggio di Marotta

Marco Fanfani 14 Ottobre 2025
Napoli-Lazio 0-1, Isaksen condanna gli azzurri. Furia per le decisioni di Colombo

Gazzetta dello Sport: “Napoli, McTominay cerca il rilancio: Conte non ha dubbi «Scott è la soluzione»”

redazione 14 Ottobre 2025
hamilton-facebook-napolipiu.com

Le nostre strade si separano qui: addio ufficiale alla Ferrari a fine stagione | Tutta la commozione di Hamilton

Marco Fanfani 14 Ottobre 2025
Antonella Clerici-Focusicilia.it-napolipiu.com

È scoppiato l’amore: Antonella Clerici con il calciatore del Napoli | Paparazzati in gran segreto

Lorenzo Gulotta 14 Ottobre 2025
Milan-Napoli, Politano: "Vincere ci darebbe quella spinta in più"

Corriere dello Sport: “Politano no stop”

redazione 14 Ottobre 2025