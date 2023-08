Buona la prima! Tris azzurro a Frosinone e inizio ‘confortante’ per il Napoli

Il Napoli s’impone a Frosinone e porta a casa i primi tre punti della stagione grazie a Politano e ad una doppietta di Osimhen.

Buona la prima per il ‘nuovo’ Napoli di Rudi Garcia che, dopo aver concluso la stagione 2022/23 nel migliore dei modi da Campione d’Italia, ricomincia con tre punti freschi freschi nella prima giornata di campionato di Serie A. Due squadre che arrivano alla prima da ‘vittoriose’ di due campionati differenti, ma che si sono promesse di ‘darsele’ di santa ragione.

Un avvio forse ‘timido’ degli azzurri che vanno subito sotto di punteggio per mano di un Frosinone sceso in casa con un grande spirito e che si guadagna anche un prezioso calcio di rigore dopo l’ingenuità del nuovo acquisto azzurro, Cajuste, protagonista di 45 minuti non proprio ‘spettacolari’ (ha regalato un penalty ai ciociari, ha rimediato un cartellino giallo ed era in offside al momento della rete di Raspadori, provocandone il successivo annullamento dopo il check con il VAR).

E’ Harroui a presentarsi dagli undici metri e a bruciare Meret spiazzandolo dal dischetto. Vantaggio clamoroso, ma il Napoli reagisce con calma e senza scomporsi.

Il vantaggio del Frosinone, la reazione di un Napoli che non si scompone

A rispondere al vantaggio iniziale e sorprendente del Frosinone è Matteo Politano che, seguendo le insistenti indicazioni di Rudi Garcia a tentare le conclusioni da fuori area, la mette alle spalle di Turati con una conclusione leggermente angolata alla sinistra del portiere che fa esplodere i tifosi partenopei.

Non si arresta la corsa del Napoli che sembra avere da dare ancora tanto: dieci minuti più tardi è Raspadori a trovare il gol del sorpasso, ma il VAR annulla il gol per posizione di offisde di Cajuste togliendo momentaneamente la gioia dal volto degli azzurri. Una gioia recuperata però in un battibaleno dato che il capocannoniere della scorsa stagione non si fa attendere: al 42′ Victor Osimhen raccoglie lo splendido assist di capitan Giovanni Di Lorenzo e non perdona. 1-2 ‘traballante’ per gli azzurri che nel secondo tempo assistono anche alla reazione d’orgoglio del Frosinone che fa tremare la difesa partenopea con un calcio di punizione di Baez che c’entra l’incrocio dei pali e una serie di ripartenze interessanti che mettono in difficoltà, e non poco, la squadra di Rudi Garcia.

Il Napoli però insiste e si ripete ancora con il suo bomber nigeriano e il suo capitano: ancora un’azione sincronizzata, una verticalizzazione di Di Lorenzo per l’attaccante che a tu per tu con il portiere non sbaglia e di rasoterra sigla il 3-1 per il Napoli.

Tre punti freschi per gli azzurri che cominciano la nuova stagione nel migliore dei modi.

FROSINONE – NAPOLI 1-3, IL TABELLINO

MARCATORI: 7′ Harraoui rig., 24′ Politano, 41′, 78′ Osimhen

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Harroui (41′ st Barrenchea), Mazzitelli (30′ st Brescianini); Baez (30′ st Canotto), Cuni (22′ st Borrelli), Caso (22′ st Kvernadze). Allenatore: Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera (31′ st Mario Rui); Cajuste (1′ st Anguissa), Lobotka (45’+2′ Ostigard), Zielinski; Politano (31′ st Elmas), Osimhen (36′ st Simeone), Raspadori. Allenatore: Garcia

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Oyono, Mazzitelli, Gelli, Lobotka (F), Cajuste, Olivera (N),