Garcia: “Nessun panico dopo il primo gol. Cajuste sfortunato, di Osimhen non mi è piaciuta una cosa”

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Frosinone-Napoli commentando la prestazione dei suoi.

Il Napoli vince e convince sul campo del Frosinone battendo la squadra di Eusebio Di Francesco per 3-1 grazie alle reti di Politano e alla doppietta di Victor Osimhen. Al termine della sfida, ai microfoni di DAZN, è intervenuto il tecnico Rudi Garcia a commentare la prestazione dei suoi: “Tutti i miei centrocampisti hanno la qualità di poter ricoprire ogni ruolo del reparto e poterlo gestire bene. Queste rotazioni sono importanti, sia sulle fasce che centralmente. Devo però dire che nel primo tempo siamo stati un po’ macchinosi. Mi è piaciuto che non ci sia stato nessun panico dopo il primo gol: può succedere, è una peripezia. Se siamo convinti di segnare di più del nostro avversario, va comunque bene e sono anche contento per Victor e per la sua doppietta”.

Rudi Garcia ha poi aggiunto: “Tiri da fuori? Politano aveva avuto una chance prima del gol e non ha tirato, stessa cosa Raspadori. Il tiro dev’essere una possibilità dato che abbiamo calciatori bravi in questo fondamentale, è una soluzione importante. Osimhen? Sul piano difensivo non mi è piaciuto per niente: non aiutava i compagni, non ha fatto come negli scorsi anni. Quando abbiamo corretto questa cosa nel secondo tempo abbiamo aggiunto qualità! Victor può sempre segnare ed è per questo che l’ho lasciato in campo, per chiudere il match. Sul piano offensivo sono contento, su quello difensivo deve migliorare ancora. Osimhen è sempre carico quando c’è da competere. Così in partita così in allenamento: vuole vincere tutte le sfide. Questa cosa qui non cambierà mai, è una sua forza”.

“Cajuste? Sfortunato sull’occasione del rigore, può succedere. Se dopo tre minuti vivi quest’esperienza non è facile, però è stato bravo a ripartire. L’ho tolto perché non volevo prendere nessun rischio sui cartellini gialli, non sarebbe stato semplice in 10 contro una squadra che ha appena ottenuto la promozione. Lobotka? Maestro del centrocampo, ma ci servono tante doti. Ostigard è entrato bene come centrocampista difensivo e ci può aiutare: l’altro che potrebbe giocare lì è sicuramente Anguissa. Zielinski è un giocatore importantissimo, l’ho finalmente visto sorridente e sono contentissimo”, ha sottolineato Garcia.