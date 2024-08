Brescianini-Atalanta tra stasera e domani la firma. Cajuste fa saltare l’affare con il Napoli

Brescianini atteso a Bergamo per firmare con l’Atalanta. Cajuste blocca il trasferimento del controcampista al Napoli.

Il colpo di mercato dell’Atalanta sta per concretizzarsi. Marco Brescianini è atteso a Bergamo nelle prossime ore per firmare il suo nuovo contratto, lasciando il Napoli a bocca asciutta in un finale di trattativa sorprendente.

Brescianini in arrivo: la conferma di Moretto

Matteo Moretto, esperto di mercato di Relevo, ha confermato l’imminente arrivo del giocatore: “Brescianini atteso a Bergamo tra stasera e domani mattina per firmare con l’Atalanta”. Un annuncio che segna la conclusione di una trattativa lampo che ha spiazzato molti addetti ai lavori.

I dettagli dell’affare: Schira svela i retroscena

Nicolò Schira, attraverso i social, ha fornito ulteriori dettagli sulla trattativa e sul mancato approdo di Brescianini al Napoli:

“Dopo aver fatto sostenere le visite mediche stamattina a Villa Stuart il Napoli si fa soffiare Marco Brescianini dall’Atalanta, che ha approfittato del problema Cajuste (il mancato approdo al Brentford ha bloccato posto in lista) rilanciando col Frosinone: 13M ai ciociari (6,5 andranno al Milan che ha il 50% sulla vendita) e stipendio più alto per il centrocampista 1,35M a stagione rispetto all’1,2 concordato con gli azzurri”

Le cifre del colpo Atalanta

L’operazione si chiude quindi per 13 milioni di euro al Frosinone, di cui 6,5 milioni andranno nelle casse del Milan, che deteneva il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Brescianini firmerà un contratto con uno stipendio di 1,35 milioni a stagione, superando l’offerta del Napoli di 1,2 milioni.

Brescianini-Napoli: cosa è andato storto?

La beffa per il Napoli è tanto più amara considerando che Brescianini aveva già svolto le visite mediche a Villa Stuart. Il mancato trasferimento di Cajuste al Brentford sembra aver giocato un ruolo chiave, bloccando un posto in lista per il Napoli e aprendo uno spiraglio per l’inserimento dell’Atalanta.

Questo colpo di mercato dimostra ancora una volta l’abilità dell’Atalanta nel cogliere le opportunità e la velocità con cui possono cambiare gli scenari nel calciomercato. Per il Napoli, ora si apre la necessità di trovare rapidamente un’alternativa per rinforzare il centrocampo.