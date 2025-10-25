BIRRE NELLO SPOGLIATOIO DEL NAPOLI: scoppia lo scandalo totale | Ecco spiegato il 6-2 col Psv
La sconfitta col PSV è stata gravissima per risultato e atteggiamento. Ma forse quello che è successo dopo è anche peggio.
A Eindhoven, la “città della luce”, il Napoli vive una delle sue serate più buie. Nella seconda trasferta europea stagionale, gli azzurri vengono travolti 6-2 dal PSV, in una partita che lascia il segno più sul piano psicologico che su quello della classifica. La squadra di Conte, irriconoscibile per lunghi tratti, è apparsa fragile, disordinata e incapace di reagire dopo un buon avvio. L’unica luce, in un Philips Stadion in festa, è stata quella dei padroni di casa guidati da Bosz, che hanno dominato in ogni fase del gioco.
Eppure, il Napoli era partito bene: McTominay aveva trovato il gol del vantaggio al 31’, illudendo Conte e i tifosi. Ma in appena sette minuti il PSV ha ribaltato tutto, prima con un’autorete sfortunata di Buongiorno e poi con Saibari, autore del 2-1. Da lì in poi è stato un monologo olandese, con il Napoli incapace di reagire e il tecnico costretto a cambiare più volte assetto tattico per tamponare la pressione avversaria.
Nel secondo tempo, gli olandesi dilagano: Man segna una doppietta, Perisic domina la fascia e il Napoli crolla anche psicologicamente. L’espulsione di Lucca al 76’ peggiora la situazione, costringendo gli azzurri a chiudere in dieci e subire altri due gol. McTominay accorcia sul 4-2, ma Pepi e Driouech firmano il 6-2 finale.
La sconfitta non compromette il cammino europeo, ma evidenzia fragilità strutturali. Conte dovrà lavorare su mentalità, equilibrio e fiducia in vista dei prossimi impegni: a Eindhoven si è vista una squadra lontana parente di quella solida e compatta che il tecnico aveva in mente.
Nuovo partner del Napoli: birre Heineken ovunque
Il Napoli continua a espandere il proprio brand, annunciando una nuova importante partnership commerciale. Heineken sarà l’Official Beer Supplier della SSC Napoli per la stagione 2025/2026. La notizia, diffusa tramite il sito ufficiale del club, rappresenta un passo significativo nella strategia del club campione d’Italia per rafforzare la propria presenza anche fuori dal campo. Molti tifosi hanno ironizzato sull’accaduto, affermando su X che forse sarebbe meglio “rimanere sobri” contro il PSV. Boutade ovvie e pronosticabili.
L’accordo arriva in un periodo di grande fermento per il club, in attesa dello scontro diretto con l’Inter. La partnership con Heineken testimonia l’attenzione del Napoli nel creare sinergie con marchi internazionali di prestigio, valorizzando così il proprio brand e offrendo nuove opportunità commerciali e promozionali.
Esperienze esclusive per i tifosi
La collaborazione prevede iniziative dedicate ai supporter, tra cui l’Heineken After Party durante i big match con Inter, Juventus e Milan. Nella sala hospitality dello stadio Maradona, i tifosi potranno vivere momenti esclusivi di networking, accompagnati da dj-set e catering di alta qualità, rendendo l’esperienza allo stadio ancora più coinvolgente.
Questa partnership conferma la crescita del Napoli anche sul fronte commerciale, unita ai recenti successi sportivi. Il club non solo si conferma protagonista in Serie A, ma consolida anche la propria immagine internazionale, dimostrando come le sponsorizzazioni possano contribuire a rafforzare il legame con i tifosi e a valorizzare il marchio nel panorama globale.