Repubblica: “Napoli-Inter: 55 mila al Maradona. Patto tra Conte e vecchia guardia”
Come riporta Marco Azzi su Repubblica Napoli, Antonio Conte sceglie la via dell’esperienza per uscire dalla crisi. Dopo le due pesanti sconfitte con Torino e PSV Eindhoven, il tecnico del Napoli si affida alla “vecchia guardia”, gli uomini che lo scorso anno hanno trascinato gli azzurri al quarto scudetto. Una scelta precisa, sia tecnica che psicologica, per ricompattare il gruppo e ritrovare fiducia.
Nel dettaglio, Repubblica Napoli spiega che Conte ha deciso di rilanciare dal primo minuto Neres e Juan Jesus, lasciando in panchina Lucca e Beukema, apparsi smarriti nella disfatta europea. Il tecnico, evidenzia Marco Azzi, ha preferito rinunciare ai nove nuovi acquisti estivi – fatta eccezione per Milinkovic-Savic, che sostituirà l’infortunato Meret, e per De Bruyne – in favore dei veterani, coloro che conoscono le difficoltà del Maradona e sanno come reagire nei momenti di tensione.
L’obiettivo, sottolinea ancora Azzi su Repubblica Napoli, è chiaro: evitare ulteriori scosse e restituire stabilità a una squadra che, dopo un inizio promettente, ha smarrito certezze e compattezza. Conte ha persino deciso di annullare il ritiro pre-partita, per concedere ai suoi un momento di respiro e alleggerire la pressione.
Il clima resta comunque teso: le assenze di Meret e Hojlund pesano, e il tecnico si affida a un modulo più flessibile con De Bruyne e Neres pronti ad alternarsi nel ruolo di “falso nove”. La speranza è che il fattore Maradona, come rimarca Repubblica Napoli, possa ancora una volta fare la differenza: lo stadio sarà sold out, con 55 mila tifosi pronti a spingere la squadra.
A Fuorigrotta ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis, appena rientrato dagli Stati Uniti, che continua a sostenere Conte e il progetto tecnico condiviso. «Il gioco si fa duro e i duri cominciano a giocare», scrive Marco Azzi su Repubblica Napoli: il fortino del Maradona deve restare inviolato, perché l’unità è l’arma più potente per uscire dal tunnel.