Napoli-Inter: le probabili formazioni

25 Ottobre 2025

25 Ottobre 2025
Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli dovrà fare ancora a meno di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, fermato da un affaticamento muscolare, salterà anche la sfida contro l’Inter: sarà la terza assenza consecutiva dopo quelle contro il Torino e il PSV Eindhoven. Due partite che, come sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport, hanno coinciso con altrettante sconfitte pesanti, tra campionato e Champions League.

Conte dovrà quindi reinventare l’attacco per il big match del Maradona. Niente centravanti di ruolo: il tecnico è orientato verso un 4-1-4-1 più fluido e imprevedibile, con Neres nel ruolo di “falso nove”. Una scelta tattica innovativa, mai adottata prima nelle 51 partite del suo ciclo, evidenzia Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport. L’obiettivo è non dare punti di riferimento a Chivu e aumentare la qualità offensiva in una squadra che, nelle ultime due uscite, ha realizzato soltanto due reti.

Lucca, espulso contro il PSV dopo una prova comunque dignitosa, partirà dalla panchina. Conte proverà invece a pescare il jolly con un attacco mobile, in cui Neres potrà svariare su tutto il fronte offensivo, dialogando nello stretto con i compagni e sfruttando la sua velocità e il sinistro fulminante. Possibile anche l’alternanza con De Bruyne nel ruolo di punta “finta”, mentre McTominay potrebbe essere avanzato a mezzala per garantire inserimenti e fisicità.

Il Napoli — come conclude Mandarini sul Corriere dello Sport — è alla ricerca di una scossa dopo due ko che hanno incrinato le certezze. Al Maradona servirà una prova di carattere e coraggio: Conte cerca la luce nel tunnel, e forse la accenderà proprio un falso nove.

