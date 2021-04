Belotti piace a mezza Europa: il Napoli si è interessato

Il calciomercato 2021/22 ritroverà Andrea Belotti protagonista, l’attaccante è seguito da tempo dal Napoli ma piace anche a tantissime squadre europee. La società di Aurelio De Laurentiis ha provato più di un sondaggio con il calciatore ma Cairo ha sempre sparato alto. Il presidente del Torino in passato ha rifiutato cifre enormi per tenersi il calciatore, convinto di poter strappare almeno 100 milioni di euro. Con la crisi economica certe cifre stratosferiche si vedranno molto di meno, lo sa anche Cairo che sta entrando nell’ordine di idee di cedere il calciatore. L’attaccante ha legittimamente voglia di trovare una squadra che possa fargli fare un salto di qualità, piace a mezza Europa ma pure il Napoli si è interessato più volte al giocatore, anche se ora ha investito su Osimhen.

Ecco quanto scrive Repubblica sul futuro di Belotti: “La possibilità che rimanga dipende dall’offerta di Cairo e dai progetti di rilancio. Lo vogliono Atletico Madrid e Siviglia in Liga, Chelsea ed Everton in Premier, il Lione in Ligue 1. Lo tratta da anni il Milan, ma attenzione alla zampata del Napoli e al tentativo della Fiorentina. In prima fila la Roma che sta cercando il bomber in grado di raccogliere l’eredità di Dzeko. Se il Toro resta in A, Belotti potrà decidere il proprio futuro dopo aver valutato i programmi di rilancio della società. Ma se dovesse retrocedere in B l’addio sarebbe inevitabile. Ma qual è la quotazione attuale per iniziare una trattativa? Non meno di 35/40 milioni“.